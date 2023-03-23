إصابة سيدتين في حريق شقة سكنية بالجيزة

أصيبت سيدتان بحالة اختناق في حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة الجيزة، غرب المحافظة، اليوم الخميس، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بحدوث تسرب غاز بساقية مكي، نطاق قسم الجيزة.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين إصابة سيدتين بحالة اختناق بالغاز، ونقلتا إلى مستشفى أم المصريين للعلاج.

تحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة بالواقعة.