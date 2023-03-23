الحكومة العراقية تشدد على دعم مسارها لتلبية احتياجات المواطنين

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الخميس، أهمية دعم مسار حكومة بلاده للقيام بواجبها الوطني في تلبية احتياجات المواطنين.

وقال بيان لمكتب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن" الشيخ حمودي استقبل بمكتبه رئيس الوزراء وناقشا الأوضاع العامة في البلاد، والإنجاز الحكومي في إقرار الموازنة وجرى التأكيد على أهمية دعم مسار الحكومة للقيام بواجبها الوطني في تلبية احتياجات المواطنين".

شدد السوداني مع رئيس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي على" ضرورة تصحيح المسارات الخاطئة، نحو محاربة الفساد وتطوير الأداء المؤسساتي، وأكدا دعم العلاقات الإيجابية مع دول المنطقة والعالم".

وزير العمل والشئون الاجتماعية

في السياق، دعا وزير العمل والشئون الاجتماعية العراقي أحمد الأسدي، الخميس، الصليب الأحمر الدولي لدعم العراق بإعادة تأهيل مراكز التدريب الفيزياوي وإنهاء ملف المفقودين.

وقال بيان صادر عن الوزارة نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير العمل التقى مع نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيل كاربونير في مقر اللجنة بجنيف وطالب الأسدي بدعم الصليب الأحمر لجهود وزارة العمل في إعادة تأهيل مراكز التدريب الفيزياوي للأشخاص ذوي الإعاقة في نينوى وذي قار وإعداد المسوحات لهؤلاء الأشخاص".

كما دعا الأسدي إلى دعم العراق في ملف النازحين، وإعادة اندماجهم في مناطق سكنهم، فضلًا عن دعم عمل الحكومة في إنهاء ملف المفقودين وتعويض ذويهم بمبالغ مجزية، وفقاً للبيان.

وجرى أيضًا خلال اللقاء وفقاً للبيان مناقشة جهود إنشاء دائرة داخل الوزارة تهتم بشئون الناجيات الإيزيديات وإطلاق منصة إلكترونية تمكن الناجيات من التقديم خلالها للحصول على راتب 800 ألف دينار".

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، سعي الحكومة لتقديم تسهيلات بمنح فيزا الدخول إلى العراق لرجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن ملف المياه سيبحث عبر لجان مشتركة لتأمين حصص عادلة ومنطقية.

وقال السوداني وفق وكالة الأنباء العراقية، إنه "عقدنا اليوم لقاء موسعًا مع رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك وأغلب الحضور متواجدون في العراق ويعملون منذ فترة طويلة واستمعنا إلى جملة من المعوقات التي تعترض عملهم وفي نفس الوقت بينوا اختصاصات ومجالات عمل شركاتهم".