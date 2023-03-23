اضبط إشارة تردد قناة مصر قرآن كريم 2023 الجديد نايل سات

تتزايد عمليات البحث على تردد قناة مصر قرآن كريم الجديد 2023، إذ أنها من القنوات المصرية الشهيرة، التي نالت شهرة كبيرة على مدار الفترة الماضية، إذ تعرض القناة ترتيل سور من القرآن الكريم على مدار الساعة، بصوت عدد من المشايخ القدامى وحتى المشايخ الحديثة، منهم محمد صديق المنشاوي.

قناة مصر قران كريم 2023

قناة مصر قرآن كريم قناة تلفزيونية تعرض بث مرئيات لتلاوات القرآن، وأثبتت وجودها وسط قنوات دينية عديدة، واستطاعت أن تثبت نجاح كبير رغم حداثة إنشائها.

تردد قناة مصر قرآن كريم 2023 على القمر الصناعي النايل سات 2023، والتي تُعتبر من أشهر قنوات فضائية في الوقت الحالي، ويستمر بثها على مدار الـ 24 ساعة في اليوم دون توقف.

تردد قناة مصر قران كريم 2023 الجديد نايل سات

القمر الصناعي : نايل سات.

تردد مصر قرآن كريم والاستقطاب: 10853 «H».

ترميز القناة: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

قناة مصر قرآن كريم تتبع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما يرجع تاريخ إطلاق قناة مصر قرآن كريم إلى 2021، من أشهر قراؤها الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ومحمد صديق المنشاوي، ومحمود علي البنا، وأحمد العجمي، وغيرهم من المشايخ الذين يتميزون بصوتٍ عذب.

تعرض قناة مصر قرآن كريم تفسيرات آيات القرآن الكريم، أثناء عرض التلاوات الصوتية، في خطوة تهدف للاندماج مع القرآن وفهمه بشكلٍ أفضل.

جدير بالذكر أن قناة مصر قرآن كريم يتابعها كثيرون عن كثب نظرًا للمحتوى الجيد الذي تُقدمه والذي يحظى بمتابعة أكبر عدد من المسلمين والتي استطاعت في وقتٍ قليل إثبات نجاحها والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المسلمين الذين يستمتعون بتلاوات المشايخ القدامى الذين وضعوا مصر على قائمة أفضل الدول في التلاوات، وأصبح العالم العربي يفضل المشايخ المصريين الذين لهم أصوات مميزة.