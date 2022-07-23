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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالشروط المطلوبة.. آخر موعد للتقديم على وظيفة محفظ قرآن كريم بالجامع الأزهر

جامع الأزهر
جامع الأزهر
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أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر عن غلق باب التقدم أمام الراغبين في العمل محفظين للقرآن الكريم بفروع الأروقة الأزهرية على مستوى الجمهورية، غدًا الأحد 24 يوليو، وذلك من العاملين بالأزهر الشريف.

شروط التقديم على وظيفة محفظ قرآن كريم بالجامع الأزهر

 وأوضحت الإدارة العامة للجامع الأزهر، أن ضوابط وشروط التقديم تتمثل في الأتي:

1- إجادة حفظ القرآن الكريم كاملًا.

2- إجادة أحكام التجويد نظريًّا وعمليًّا.

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3- أن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر الشريف.

4- اجتياز الاختبارات المُقررة والمقابلة الشخصية.

طريقة التقديم على وظيفة محفظ قرآن كريم بالجامع الأزهر

وأكدت  الإدارة العامة للجامع الأزهر، أنه ستتم مكافأة المقبولين للعمل وَفقًا للوائح المالية المعمول بها والمعتمدة من السلطات المُختصة.

وأشارت  الإدارة العامة للجامع الأزهر، إلى أن التقديم بدأ من الإثنين 4 يوليو 2022م، وينتهى غدًا الأحد 24 يوليو 2022، وعلى الراغبين في التقدم الدخول على رابط التسجيل التالي:

التقدم من العاملين بالأزهر الشريف كمحفظين برواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر الشريف

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