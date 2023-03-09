الخميس 09 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

لمدة ١٥ يومًا.. الجامع الأزهر يعلن فتح باب التقديم للعمل محفظ قرآن كريم بالأروقة

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر، عن فتح باب التقدم للراغبين في العمل كمحفظين للقرآن الكريم، بفروع الأروقة الأزهرية على مستوى الجمهورية، وذلك من العاملين في الأزهر الشريف.

وقال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري، إن الرواق الأزهري بالجامع الأزهر وضع عدة ضوابط وشروط يجب أن تتوافر في المتقدمين للعمل في وظيفة المحفظين، موضحا أنه يجب أن يكون المتقدم حافظا للقرآن الكريم كاملًا.

وتابع المشرف على الرواق الأزهري، أن من ضمن الشروط أن يكون المتقدم مجيدا لأحكام التجويد نظريًّا وعمليًّا، وأن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر الشريف، وأن يجتاز الاختبارات المُقررة والمقابلة الشخصية، وأن يتم تسكين الناجحين وفقًا لاحتياجات كل مركز وفي حال زيادة أعداد الناجحين عن الاحتياجات تكون الأولوية للأعلى درجة.

من جهته، أوضح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أنه سيتم مكافأة المقبولين للعمل وفقًا للوائح المالية المعمول بها والمعتمدة من السلطات المُختصة، على أن يتم تسكين الناجحين وفقًا لاحتياجات كل مركز.

وأضاف مدير عام الجامع الازهر، أن التقديم بدأ من اليوم الخميس 9 مارس 2023م، وينتهي في يوم الجمعة 24 مارس 2023م. 

ومن شروط التقديم كمحفظ برواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر الشريف، أن يكون المتقدم مقيمًا على أرض مصر، واستيفاء البيانات المطلوبة بشكل صحيح في هذا النموذج، بجانب حضور الامتحانات واجتيازها.
 

الجامع الأزهر الرواق الأزهري محفظ قرآن كريم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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