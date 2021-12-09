الخميس 09 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الجامع الأزهر يُعلن مواعيد المقابلات للمتقدمين لوظيفة «محفظ قرآن كريم»

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

أعلنت إدارة الجامع الأزهر، عن إجراء مقابلات شخصية وعلمية للمتقدمين لشغل وظيفة محفظ قرآن كريم بأروقة الجامع الأزهر، والفروع التابعة له بالمحافظات.  

وأكدت إدارة الجامع الأزهر ضرورة إحضار المتقدم للوظيفة صورًا ضوئية لبطاقة الرقم القومي “سارية”، والمؤهل الدراسي، مع إحضار الأصول للاطلاع، بالإضافة إلى "بيان حالة وظيفية" حديث، وموافقة جهة العمل، بالنسبة للموظفين القائمين على رأس العمل، أو ما يفيد بالنسبة للمحالين إلى التقاعد.

كما تؤكد الإدارة على الشروط والضوابط التي سبق الإعلان عنها. 

 

للاستعلام عن موعد المقابلة للمتقدمين يرجى الضغط على الرابط التالي..http://www.azhar.eg/details/ArtMID/821/ArticleID/57723

 

من ناحية أخرى،  قال أسامة ياسين - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر إن المنظمة تحرص كل الحرص على استمرار التعاون المثمر المشترك بين المنظمة والاتحاد العربي للتطوع، من خلال مشروع "سفراء الأزهر"، الذي أثمر عن برنامج "إعداد القيادات الأزهرية .. صناعة قائد التطوع" الذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة التطوع والعمل المجتمعي وإعداد القيادات الشابة، في إطار المنهج الأزهري ورؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة 2030. 

إدارة الجامع الأزهر وظيفة محفظ قرآن كريم الرقم القومى الشروط والضوابط أبناء الأزهر

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وائل لطفي

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