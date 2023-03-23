الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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موعد أذان المغرب في القاهرة اليوم الأول من رمضان 2023

أذان المغرب
أذان المغرب

يختلف موعد أذان المغرب في القاهرة عن مواقيت أذان المغرب في باقي المحافظات لاختلاف موقعهم الجغرافي، ويهتم المسلمون بالبحث عن موعد أذان المغرب في القاهرة اليوم الموافق اليوم الأول في رمضان لتناول طعام الإفطار بعد صيام استمر أكثر من ١٥ ساعة، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد اذان المغرب في القاهرة اليوم 2023، وباقي أيام رمضان.

موعد اذان المغرب في القاهرة اليوم 

حسب إمساكية شهر رمضان  فإن موعد أذان المغرب في القاهرة اليوم الأول من رمضان ١٤٤٤هجريًا، ٢٠٢٣، ويكون موعد أذان المغرب الساعة 6:08 مساءً، ويبدأ موعد أذان المغرب في التأخر لباقي أيام رمضان.

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موعد اذان المغرب في رمضان 2023

اذان المغرب الجمعة : 2  رمضان - 24 مارس، 2023  06:09 مساءً        

 

السبت :   3 رمضان  -25 مارس، 2023  06:09 مساءً       

 

الأحد : 4 رمضان  - 26 مارس، 2023  06:10 مساءً       

 

الأثنين: 5 رمضان  - 27 مارس، 2023  06:10 مساءً   

 

الثلاثاء: 6 رمضان  - 28 مارس، 2023  06:11 مساءً       

 

الأربعاء:   7 رمضان  - 29 مارس، 2023  06:12 مساءً       

 

الخميس :    8 رمضان  - 30 مارس، 2023  06:12 مساءً       

 

اذان المغرب يوم الجمعة :  9 رمضان - 31 مارس، 2023  06:13 مساءً       

 

السبت :  10 رمضان  - 01 أبريل، 2023  06:14 مساءً               

 

اذان المغرب في القاهرة الأحد: 11 رمضان  - أبريل، 2023 06:14 مساءً       

 

الإثنين    12 رمضان  - 03 أبريل، 2023 06:15 مساءً       

 

الثلاثاء   13 رمضان - 04 أبريل، 2023    06:15 مساءً       

 

الأربعاء   14 رمضان  - 05 أبريل، 2023    06:16 مساءً  

 

الخميس   15 رمضان  - 06 أبريل، 2023    06:17 مساءً       

 

 

 

الجمعة    16 رمضان  - 07 أبريل، 2023   06:17 مساءً       

 

السبت     17 رمضان  - 08 أبريل، 2023   06:18 مساءً       

 

الأحد      18 رمضان  - 09 أبريل، 2023   06:19 مساءً       

 

الأثنين    19 رمضان  -10 أبريل، 2023   06:19 مساءً       

 

الثلاثاء    20 رمضان  - 11 أبريل، 2023    06:20 مساءً

 

الأربعاء  21 رمضان - 12 أبريل، 2023   06:20 مساءً       

 

الخميس   22 رمضان  - 13 أبريل، 2023    06:20 مساءً       

 

الجمعة    23 رمضان  - 14 أبريل، 2023   06:21 مساءً       

 

السبت     24 رمضان  - 15 أبريل، 2023   06:21 مساءً       

 

الأحد      25 رمضان  - 16 أبريل، 2023   06:22 مساءً

الأثنين    26 رمضان  - 17 أبريل، 2023   06:23 مساءً       

 

الثلاثاء    27 رمضان  - 18 أبريل، 2023  06:23 مساءً  .

 

الأربعاء   28 رمضان  - 19 أبريل، 2023    06:24 مساءً  .

 

الخميس   29 رمضان  - 20 أبريل، 2023 06:25 مساءً  .

 

الجمعة    30 رمضان  - 21 أبريل، 2023   6:26 مساءً . 

 

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