الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

محافظ الإسكندرية وقيادات حزب الشعب الجمهوري يفتتحان مسجد سيدي جابر الشيخ

افتتاح مسجد سيدي
افتتاح مسجد سيدي جابر الشيخ بعد إعادة ترميمه

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء أمس برفقة قيادات حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الإسكندرية النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب والأمين العام للحزب والنائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد للحزب والمستشار أحمد عوض رئيس الهيئة الاستشارية العليا للحزب والدكتور شهاب الدين أبو زهو أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر وأدهم الوليلي أمين الشباب وشهاب الفيل أمين التقييم والمتابعة وأحمد المصري أمين الشئون القانونية ومختار الحبشي أمين المجالس المحلية وعلاء طلبه أمين العمال وكريم شحاتة أمين العمل الجماهيرى وذلك بحضور اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة مسجد سيدى جابر الشيخ بحي شرق.

والتقي "الشريف" بعدد من المواطنين وأستمع إليهم وإلى مطالبهم وهنأهم بحلول شهر رمضان الكريم، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك عقب أداء صلاة التراويح به بعد الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته، ليسع نحو 2000 مصليا من الرجال والسيدات بالإضافة إلى الساحة والحديقة الخارجية للمسجد، بالتزامن مع أولى ليالي شهر رمضان المبارك.

ومن جانبه أشاد النائب مجدي الوليلي، أمين حزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، بسرعة الاستجابة الفورية للطلب الذي قدمه لوزارة الأوقاف والموافقة على أعمال التجديد والصيانة الترميم، مثمنا حرص وزارة الأوقاف على دعم دور العبادة للتيسير على المصليين في إقامة شعائرهم الدينية بكل سهولة ويسر وذلك عقب افتتاح المرحلة الأولى من أعمال التجديد والتطوير بالمسجد بعد ترميمه.

كما أضاف النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب الشعب الجمهورى بالإسكندرية، أنه في ضوء الاهتمام المتزايد والملحوظ من القيادة السياسية بدعم وتمكين ذوي الهمم والقدرات الخاصه فقد تم مراعاة أحتياجاتهم أثناء عملية التجديد وتم تزويد المسجد بالكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الهمم تيسيرا عليهم فهم شريك أساسي في المجتمع وجزء لا يتجزأ منه.

اللواء محمد الشريف الإسكندرية الشعب الجمهوري مجدي الوليلي الشئون القانونية شهر رمضان

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وائل لطفي

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