برودة وأمطار خفيفة.. «الأرصاد» تكشف طقس أول أسبوع فى رمضان

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك اعتبارًا من اليوم وحتّى الأربعاء المقبل 29 من مارس 2023، على كافة الأنحاء.

وأعلنت الهيئة في بيانها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن طقس مائل للحرارة مشمس نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، الشرقية والغربية ووسط سيناء، وليلا، فيما يسود طقس بارد على أغلب الأنحاء.

وأكد بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد نشاطا للرياح على السواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء، تكون محملة بالرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

كما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، سقوط أمطار خفيفة تمتد إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، على فترات متباعدة.

وتبقى الظاهرة المؤثرة هي شبورة مائية تتركز على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، في ساعات الصباح الأولى، تكون كثيفة على الطرق المؤدية للقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلي المسطحات المائية، وذلك بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وأكدت الأرصاد على أن حركة الملاحة مستقرة، حيث تسود رياح شمالية غربية ويتراوح ارتفاع الأمواج بين "2 : 1,5" متر على البحر المتوسط.. و 1: 1,5 متر على البحر الأحمر.

درجات الحرارة الخميس



القاهرة العظمى 27 ، الصغرى 16

العاصمة الإدارية العظمى 27، الصغرى 15.

الإسكندرية العظمى 5، والصغرى 14.

العلمين الجديدة العظمى 25، والصغرى 15.

مطروح العظمى 24، الصغرى 13.

شرم الشيخ العظمى 27، الصغرى 16.

الغردقة العظمى 26، الصغرى 16.

كاترين العظمى 20، والصغرى 9.

أسيوط العظمى 30 ، الصغرى 12.

سوهاج العظمى 31، الصغرى 13.

قنا العظمى 31، الصغرى 13.

الأقصر العظمى 30، الصغرى 14.

أسوان العظمى 31، الصغرى 15.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على باقي أنحاء البلاد: