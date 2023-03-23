الخميس 23 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حملة أمنية مكبرة لاستهداف تجار المخدرات بالإسماعيلية

حملة أمنية
حملة أمنية

استهدفت حملة أمنية مكبرة بنطاق محافظة الإسماعيلية عدد من العناصر الإجرامية من القائمين على الإتجار بالمواد المخدرة.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذين من دوائر مراكز شرطة (الإسماعيلية – أبوصوير – القنطرة غرب) بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديرية أمن الإسماعيلية، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، حيث تم ضبط عنصر إجرامى، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير حال تواجده بمسكنه ، وبحوزته 20 اسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول.

كما ضبط (عنصر إجرامى ، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) حال تواجده بمسكنه ، وبحوزته (عدد 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول)، فضلا عن ضبط (عنصر إجرامى، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب) حال تواجده بمسكنه ، وبحوزته (عدد 500 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – مبلغ مالى - هاتف محمول)، كما تم ضبط (عنصر إجرامى ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب) حال تواجده بمسكنه، وبحوزته (عدد 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام– مبلغ مالى- هاتف محمول) .

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (600,000 ألف جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حملة أمنية محافظة الإسماعيلية العناصر الإجرامية الإتجار بالمواد المخدر

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

«شكرًا من هنا لبكرة».. عمرو دياب يغنى بأحدث إعلانات رمضان وظهور محمد صلاح وعائلته

تفاصيل مثيرة فى مقتل شاب على يد 4 من أصدقائه فى منطقة السلام

تراجع الدولار عالميًا يدفع الذهب لمستويات قرب 2000 دولار

«الرى»: تأهيل وتبطين الترع يُحقق عدالة فى توزيع المياه بين المزارعين

أول اتصال بين الرئيس الروسي وسلطان عمان منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوه الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

مدحت بشاى

الرجل والحصان.. ووجع الفقد

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

ماجد حبته

جامع عمرو

د. القس صفوت البياضى

تحت ثلاثة تضطرب الأرض.. وأربعة لا تستطيع احتمالها

جلال حمام

وادى السيليكون.. تميمة الحظ الأمريكية

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»