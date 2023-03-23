حملة أمنية مكبرة لاستهداف تجار المخدرات بالإسماعيلية

استهدفت حملة أمنية مكبرة بنطاق محافظة الإسماعيلية عدد من العناصر الإجرامية من القائمين على الإتجار بالمواد المخدرة.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذين من دوائر مراكز شرطة (الإسماعيلية – أبوصوير – القنطرة غرب) بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديرية أمن الإسماعيلية، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، حيث تم ضبط عنصر إجرامى، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير حال تواجده بمسكنه ، وبحوزته 20 اسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول.

كما ضبط (عنصر إجرامى ، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية) حال تواجده بمسكنه ، وبحوزته (عدد 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول)، فضلا عن ضبط (عنصر إجرامى، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب) حال تواجده بمسكنه ، وبحوزته (عدد 500 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – مبلغ مالى - هاتف محمول)، كما تم ضبط (عنصر إجرامى ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب) حال تواجده بمسكنه، وبحوزته (عدد 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام– مبلغ مالى- هاتف محمول) .

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (600,000 ألف جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.