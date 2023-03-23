بعد حظر تصدير السكر..هل يتوفر احتياطي أكثر السلع استهلاكا في رمضان؟

خطوة جريئة اتخذتها الحكومة بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، بحظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر، توفيرًا لتلك السلعة الهامة للمصريين طوال ذلك الشهر الفضيل خاصة مع زيادة معدلات استهلاكهم منها في هذا الشهر تحديدًا لعمل العديد من أصناف الحلوى احتفالًا به حسبما اعتادوا.

وجاء قرار وزير التجارة والصناعة بحظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية لمدة 3 أشهر، حسب ما نشر في القرار بالجريدة الرسمية.

كذلك جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الاستيراد والتصدير وكذلك وعلـى قرار رئـيس الجمهورية رقـم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم وزارة التجارة والصناعة.

كما جاء بعد الاطلاع أيضًا على قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل تشكيل الحكومة، وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم ١١٨ لـسنة ١٩٧٥ فـي شـأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابـة الـسلع المـستوردة والمـصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاتها وللصالح العام.

مدير إدارة التموين في حي المرج والخانكة: قرار صائب خاصة في توقيته

وعن قرار حظر الحكومة لتصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أوضح عبد الحميد محمد مدير إدارة التموين في حي المرج والخانكة في حديثه "للدستور" أن ذلك قرار صائب للغاية، خاصة فيما يخص توقيته مشيرًا إلى أنه تم اتخاذه مع حلول شهر رمضان المعظم، وهو أكثر أشهر العام التي تشهد زيادة في استهلاك سلعة السكر، وذلك لما جرت عليه عادة المصريين من إعداد العديد من أصناف الحلوى الخاصة بهذا الشهر احتفالًا به.

وأكد أن ذلك القرار يضمن أن لا يحدث أي عجز في هذه السلعة الهامة بشكل عام، وبشهر خاص في هذا الشهر الفضيل، وبأيام عيد الفطر المبارك التي يكثر فيها كذلك استخدام السكر لإعداد الكعك.

ارتفع استهلاك المصريين من 50 إلى 100 مليار جنيه في شهر رمضان

وكانت قد تسلمت وزارة التموين والتجارة الداخلية -ممثلة فى شركة السكر والصناعات التكاملية- نحو 5 ملايين و182 ألفا و290 طن قصب من المزارعين، منذ بداية موسم توريد المحصول فى ديسمبر الماضي.

وحسب تقرير صدر عن شركة السكر والصناعات التكاملية حول ‏نسب توريد قصب السكر، جاء فيه أنه تم توريد مليون و848 ألف طن سكر منذ بدء ‏التوريد حتى الآن وانه تم انتاج 183998 طن سكر.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر: نسبة استخلاص السكر من القصب وصلت 10.63%

وأكد اللواء عصام البديوي، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية، إن مصانع السكر تعمل بكامل طاقتها لاستقبال ما يقارب الـ8 ملايين ‏طن قصب سكر هذا الموسم.

كما لفت البديوي إلى أن عمليات توريد قصب السكر تسير دون أى ‏معوقات وسط ثناء المزارعين بعد رفع أسعار التوريد هذا العام بناء ‏على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى 1100 جنيها ‏للطن بزيادة تصل إلى 36% عن العام الماضى.

وأكد أنه جارى إنتاج السكر المحلى من القصب من خلال 8 مصانع تابعين لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية ،لافتًا إلى أن الموسم الحالى يبشر بالخير بسبب زيادة نسبة استخلاص السكر من القصب، حيث وصلت 10.63% مقارنة بـ 10.56% العام الماضى الأمر الذى يشير إلى زيادة معدلات إنتاج السكر المحلى من القصب مما يعزز المخزون الاستراتيجى والذى يكفى حاليا لفترات طويلة.

كما أشار إلى أنه حاليًا يتم طرح السكر على بطاقات التموين بسعر 10.5 جنيه للكيلو، بجانب أيضا مشاركة شركة السكر والصناعات التكاملية فى معارض "أهلا رمضان" لطرح منتجات الشركة مثل السكر والمربى والطحينة وكافة المنتجات الأخرى بأسعار مخفضة تصل لـ 30%.