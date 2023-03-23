ازدياد ملحوظ في عدد المدارس الأمريكية التي تحتفل بشهر رمضان

ارتفع عدد المدارس التي تحتفل بشهر رمضان في الولايات المتحدة الأمريكية عن الأعوام السابقة، وسط دعوات أخرى بزيادتها.

رمضان في الولايات المتحدة

وقال موقع “أكسيوس” الأمريكي، إن الدعوات متواصلة من الطلاب المسلمين في المدارس مع استمرار نمو عدد السكان المسلمين في الولايات المتحدة لاسيما وقد توقع مركز بيو للأبحاث في عام 2018 أن الإسلام يمكن أن يكون ثاني أكبر ديانة في الولايات المتحدة بحلول عام 2040.

رمضان في المدارس الأمريكية

وأكد الموقع أنه يمكن الاحتفال بشهر رمضان في المدارس الأمريكية، عن طريق تخصيص غرفة هادئة جدا للصلاة وأخذ موافقة المدارس على الامتناع عن النشاط البدني الشاق، والسماح بإجراء الاختبارات في وقت مبكر من اليوم عندما يكونون في حالة تأهب قصوى.

وفي يناير الماضي، قررت دائرة مدارس Watchung Borough في نيوجيرسي إغلاق المدارس في عيد الفطر في العام الدراسي 2023-2024 وصوت مجلس التعليم في فيرفيلد في ولاية كونيتيكت بالمثل في ديسمبر لمنح الطلاب عطلة.

وفي فلوريدا، قرر مجلس مدرسة مقاطعة ميامي عدم حضور الطلاب في العام الدراسي 2023-2024 ، بينما وافق مجلس مدرسة مقاطعة بالم بيتش على أيام العطلة في أبريل 2024 ومارس 2025 للاحتفال بعيد الفطر.

كما صوت مجلس التعليم في مدارس هيليارد سيتي في أوهايو في يوليو على إضافة عيد الفطر كعطلة للعام الدراسي 2023-2024.

كما قرر مجلس إدارة المدرسة في مهلفيل بولاية ميسوري جعل عيد الفطر عطلة في أبريل الماضي بعد دراسة اتجاهات الحضور والغياب.

كما أصدر مجلس التعليم في سان فرانسيسكو قرارًا في أغسطس الماضي للاعتراف بعيد الفطر عطلة تبدأ في العام الدراسي 2023-2024 ، ولكن تم التراجع عنه بعد رد فعل عنيف ، وفقًا لتقارير سان فرانسيسكو كرونيكل.