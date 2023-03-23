الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس فى أول 3 أيام من رمضان.. مائل للحرارة نهارًا

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة في أنحاء المحافظات.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بداية من اليوم الخميس حتى السبت المقبل أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، يكون مائلًا للدفء على السواحل الشرقية حارًا على جنوب البلاد، باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 23 مارس 2023

يشهد طقس الخميس 23 مارس 2023، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتتساقط أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة الكبري، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة 24 مارس 2023

أما طقس يوم الجمعة فتشهد سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الوجه البحري تمتد ليلًا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 17.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة السبت المقبل 25 مارس 2023

أما طقس السبت المقبل فهو يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 5 :7 درجات مئوية، بالإضافة إلى سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تصل إلى حد السيول على سيناء، بالإضافة إلى نشاط الرياح.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 24 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

حالة الطقس الطقس درجات الحرارة حالة الطقس ودرجات الحرارة توقعات حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة

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