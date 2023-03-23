الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| مواعيد مباريات الأهلى فى رمضان.. وتراجع جديد لأسعار الدواجن

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول عدد من الأخبار التي شملت الأحداث السياسية والرياضية والفنية والاجتماعية، وتستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

- 5 لقاءات.. تعرف على مواعيد مباريات الأهلي في رمضان 2023

مواعيد مباريات الأهلي

مواعيد مباريات الأهلي في رمضان 2023 يهتم جمهور وعشاق الساحرة المستديرة وبالأخص جمهور المارد الأحمر بمعرفتها، لمتابعة مباريات فريقهم المفضل خلال الشهر الكريم.

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- تراجع جديد لأسعار الدواجن فى أول أيام رمضان 23 مارس 2023

الدواجن

تراجع أسعار الدواجن، اليوم الخميس، الموافق أول أيام رمضان، لتسجل الدواجن البيضاء 71 جنيهًا حسب بورصة الدواجن الرئيسية، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك.

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- 6 أعمال درامية.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة cbc

Cbc

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الماراثون الرمضاني 2023، ويتابع الجمهور بشغف توقيتات عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة cbc، والمقرر أن تنطلق أولى حلقاتها غدًا مع انطلاق مدفع الإفطار.

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- سامحت المتحرشين.. رانيا يوسف: «أنا مسالمة لكن بخربش اللى ييجى عليا»

رانيا يوسف

علقت الفنانة رانيا يوسف على تقديمها بلاغات في بعض المتحرشين خلال عام 2020، مؤكدة أن البعض منهم اعتذر من خلال إرسال رسائل عبر موقع التواصل الاجتماعي  "إنستجرام"، وبعض هذه البلاغات تم اتخاذ الإجراءات القانونية فيها. 

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- تفاصيل مثيرة فى مقتل شاب على يد 4 من أصدقائه فى منطقة السلام

المجني عليه

تفاجأ "أحمد وائل" صاحب الـ18 عامًا أثناء خروجه من المسجد بمنطقة السلام بمحافظة القاهرة، بأربع من أصدقائه ينتظرونه خارج المسجد وينهالون عليه بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء "مطوة" بسبب خلافات سابقة.

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مواعيد مباريات الأهلي مباريات الأهلي اسعار الدواجن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 مسلسلات رمضان رانيا يوسف

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وائل لطفي

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