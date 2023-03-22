6 أعمال درامية.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة cbc

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الماراثون الرمضاني 2023، ويتابع الجمهور بشغف توقيتات عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة cbc والمقرر أن تنطلق أولى حلقاتها غدا مع انطلاق مدفع الإفطار.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة cbc

ويبحث الجمهور من محبي ومتابعي دراما رمضان عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة cbc.

وتشهد خريطة مسلسلات رمضان 2023 على قناة cbc عرض عدد من الأعمال الدرامية المتميزة الحصرية خلال شهر رمضان.

ومن المنتظر أن تحظى مسلسلات رمضان 2023 على قناة cbc بمتابعة جيدة من الجمهور العاشق للدراما الرمضانية.

وخلال هذا التقرير نقدم للمشاهدين مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة cbc.

تعرض قناة cbc باقة متنوعة من المسلسلات الدرامية المتميزة والمختلفة خلال شهر رمضان 2023.

مسلسلات رمضان 2023 على قناة cbc

وتعرض قناة cbc خلال أيام شهر رمضان 6 أعمال درامية متنوعة ومختلفة لكبار النجوم نرصدهم في التالي

عمله نادرة

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

الإمام الشافعي

مسلسل الإمام الشافعي، يشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم نضال الشافعي، أروى جودة، أحمد الرافعي، محمد الشرنوبي، خالد أنور، سلمى أبوضيف، حمزة العيلي، فرح بسيسو، خالد القيش.

جميلة

مسلسل «جميلة» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم: ريهام حجاج، عبير صبري، سوسن بدر ويسرا اللوزي وأحمد وفيق وهاني عادل وأحمد الشامي، من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

١٠٠٠ حمدلله على السلامة

هو عمل اجتماعي كوميدي من بطولة النجمة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، والمطرب عنبة، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار، وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.

مذكرات زوج

ويشارك في بطولته بجوار طارق لطفي كل من: عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، نور خالد النبوي، سما إبراهيم، وعمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبدالمالك، ويخرجه تامر نادي.

جت سليمة

تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم كل من محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين.