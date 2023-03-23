الخميس 23 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

سامحت المتحرشين.. رانيا يوسف: «أنا مسالمة لكن بخربش إللي ييجى عليا»

رانيا يوسف
رانيا يوسف

 علقت الفنانة رانيا يوسف، على تقديمها بلاغات في بعض المتحرشين خلال عام 2020، مؤكدة أن البعض منهم اعتذر من خلال إرسال رسائل عبر إنستجرام، وبعض هذه البلاغات تم اتخاذ الإجراءات القانونية فيها. 

 

وقال رانيا، خلال حلقة برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك من راجع نفسه في فكرة التحرش، إلا أنها لم تتابع الموضوع إلى الآن وسامحت بعضهم، مضيفة: “أنا مسالمة وبخربش اللي بييجي جنبي، وحقي هو ما يدفعني ويحركني”. 

 

غلطة وندمت عليها

وأكدت أنها ندمت بعض الشيء على فستان البطانة، والذي تسبب في أزمة كبيرة لها بعد حضورها به فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مضيفة، أنها كانت ترى الفستان عاديًا ولكن الناس لم تراه كذلك.

رانيا يوسف المتحرشين مسالمة الإجراءات القانونية فستان البطانة

مواد متعلقة

عن خلافها مع زينة.. رانيا يوسف: «صنعت نجوميتى دون مساعدة»

رانيا يوسف بإطلالة شتوية على البحر

«وردة واحدة».. أحدث ظهور لـ رانيا يوسف من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

رانيا يوسف بفستان أحمر مكشوف فى أحدث ظهور لها

رانيا يوسف بملامح مختلفة خلال عرض أزياء فى سلطنة عمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

شيخ الأزهر يشارك فى مائدة السحور بالعاصمة الإدارية الجديدة

6 أعمال درامية.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة cbc

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة الحياة

جعفر العمدة.. القنوات الناقلة لمسلسل محمد رمضان 2023

سامحت المتحرشين.. رانيا يوسف: «أنا مسالمة لكن بخربش إللي ييجى عليا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

ماجد حبته

جامع عمرو

د. القس صفوت البياضى

تحت ثلاثة تضطرب الأرض.. وأربعة لا تستطيع احتمالها

جلال حمام

وادى السيليكون.. تميمة الحظ الأمريكية

محاسن السنوسي

الأحزاب المصرية.. وبداية الطريق إلى المواطن

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»