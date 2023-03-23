سامحت المتحرشين.. رانيا يوسف: «أنا مسالمة لكن بخربش إللي ييجى عليا»

علقت الفنانة رانيا يوسف، على تقديمها بلاغات في بعض المتحرشين خلال عام 2020، مؤكدة أن البعض منهم اعتذر من خلال إرسال رسائل عبر إنستجرام، وبعض هذه البلاغات تم اتخاذ الإجراءات القانونية فيها.

وقال رانيا، خلال حلقة برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك من راجع نفسه في فكرة التحرش، إلا أنها لم تتابع الموضوع إلى الآن وسامحت بعضهم، مضيفة: “أنا مسالمة وبخربش اللي بييجي جنبي، وحقي هو ما يدفعني ويحركني”.

غلطة وندمت عليها

وأكدت أنها ندمت بعض الشيء على فستان البطانة، والذي تسبب في أزمة كبيرة لها بعد حضورها به فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مضيفة، أنها كانت ترى الفستان عاديًا ولكن الناس لم تراه كذلك.