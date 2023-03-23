الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل مثيرة فى مقتل شاب على يد 4 من أصدقائه فى منطقة السلام

المجني عليه
المجني عليه

تفاجأ " أحمد وائل" صاحب الـ١٨ عام أثناء خروجه من المسجد بمنطقة السلام بمحافظة القاهرة، بأربع من أصدقائه ينتظرونه خارج المسجد وينهالون عليه بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء "مطوه" بسبب خلافات سابقة، ثم تركوه غارقًا في دمائه بعدما سددوا له طعنات متفرقة بجسده، على إثرها سقط جثة هامدة ، وفر المتهمين قبل الإمساك بهم من قبل الأهالي.


خلافات سابقة بين 4 من أصدقائه

منذ عدة أشهر ماضية نشبت مشكلة بين " أحمد وائل " وأربعة من أصدقائه بسبب خلافات بينهم، ليقرر المجني عليه إدخال أحد الأشخاص ليقيم جلسة تصالح لإنهاء تلك المشكلة... بالفعل تم عقد الجلسة وتم التصالح بينهم، لكن بعد يومان فقط من عقد الجلسة نشب خلاف آخر بين المجني عليه وأحد الأشخاص الذي تصالح معهم، ليبدأ ذلك الشخص بتحريض باقي أطراف المشكلة ويقومون بوضع خطة للتخلص من " أحمد" كما ذكر أحد جيران المجني عليه في حديثه لـ "الدستور "


وأضاف أن " أحمد" تعود على الذهاب للمسجد لتأدية صلاة الفجر، وفي يوم الواقعة انتظره المتهمين خارج المنزل وعندما رأوه هجموا عليه وقاموا بطعنه عدة طعنات متفرقة في جسده ليسقط غريقًا في دمائه جثة هامدة ، مطالبًا رجال الأمن بالقصاص العادل والإتيان بأقصى عقوبة للمتهمين بعدما قتلوا " أحمد" بدم بارد.

 

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة السلام ثانٍ بلاغاً من أحد الأهالي بمقتل شاب أثناء خروجه من أحد المساجد بعد صلاة الفجر بدائرة قسم الشرطة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعي أحمد وائل يبلغ من العمر 18عامًا  على باب المسجد وسط بركة من الدماء، وتبين إصابته بعدة طعنات في الصدر والبطن.


تم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

 

وكشفت التحريات أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات. 

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
منطقة السلام مقتل أحمد وائل 4 أصدقائه طعنات سقط غريق ا

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