تراجع جديد لأسعار الدواجن فى أول أيام رمضان 23 مارس 2023

تراجع أسعار الدواجن، اليوم الخميس، الموافق أول أيام رمضان، لتسجل الدواجن البيضاء 71 جنيهًا حسب بورصة الدواجن الرئيسية، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك، وتوقع رئيس شعبة الدواجن انفراجه في أزمة الدواجن و سعر كرتونة البيض بعد دخول أمهات وكتاكيت في الإنتاج الجديد، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي سعر الدواجن والبيض، اليوم الخميس .

سعر الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء: 70 جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية.

بلغ سعر الدواجن الساسو: 105 جنيهات.

سعر الدواجن أمهات بيضاء: 65 جنيهًا.

سعر الدواجن البلدي: 115 جنيهًا في المزرعة، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل للمستهلك.

وتوقع رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة سامح السيد تراجع أسعار الدواجن والبيض اليوم، بعد دخول أمهات وكتاكيت في الإنتاج الجديدة، بالإضافة إلى انفراجه في الأعلاف التي كانت السبب الرئيسي في أزمة الفراخ منذ البداية، وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن سابقًا.

سعر البيض اليوم

كرتونة البيض الأبيض: 95.75 جنيه في المزرعة.

كرتونة البيض الأحمر: 102.75 جنيه في المزرعة.

كرتونة البيض البلدي: 108.75 جنيه في المزرعة.

سعر الكتاكيت اليوم