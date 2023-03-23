لقاءات فى 3 بطولات.. تعرف على مباريات الزمالك فى رمضان 2023

مباريات الزمالك في رمضان 2023 من النتائج البحثية التي يتساءل عنها جمهور الفارس الأبيض عبر محركات البحث خلال الساعات الماضية لمتابعة مباريات الزمالك في رمضان 2023 ومؤازرة فريقهم لاستعادة الانتصارات من جديد بعد فترة سيطرت الكبوات والنتائج السلبية على الفريق، حيث خرج فريق نادي الزمالك من المنافسة في بطولة دوري أبطال أفريقيا وأعلنت القلعة البيضاء رحيل المدير الفني للفريق البرتغالي جوسفالدو فيريرا، ويستعد الفريق الأول لكرة القدم للمنافسة في البطولات المحلية.

مواعيد مباريات الزمالك في رمضان 2023

ويضم جدول مباريات الزمالك في رمضان 2023 ستة لقاءات في بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس الرابطة ختام مبارياته في دوري أبطال أفريقيا 2023 واليكم جدول مباريات الزمالك في رمضان:

جدول مباريات الزمالك في رمضان

الزمالك والبنك الأهلي

ويخوض نادي الزمالك أولى مبارياته في شهر رمضان المبارك ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس الرابطة حيث يواجه فريق نادي البنك الأهلي يوم الأحد المقبل الموافق 26 من شهر مارس الجاري في رابع أيام شهر رمضان المبارك من استاد القاهرة الدولي.

الزمالك والمريخ السوداني

ويواجه نادي الزمالك نظيره نادي المريخ السوداني ضمن الجولة الختامية لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2023 ضمن منافسات دور المجموعات، حيث تنطلق المباراة فى تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف من استاد القاهرة الدولي وفي تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وهي آخر مواجهات نادي الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023 بعد أن ودع البطولة بشكل رسمي.

الزمالك والمصري البورسعيدي

ويستأنف الفارس الأبيض مبارياته في بطولة الدوري المصري الممتاز خلال مواجهته في 13 رمضان الموافق يوم الثلاثاء الرابع من شهر أبريل المقبل، حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

الزمالك وحرس الحدود

وفي التاسع من شهر أبريل المقبل يخوض نادي الزمالك مبارياته ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز أمام فريق نادي حرس الحدود حيث تنطلق المباراة فى تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف.

الزمالك والمقاولون العرب

و في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من شهر أبريل المقبل يواجه نادي الزمالك نظيره نادي المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري الممتاز لتكون بذلك هي آخر مباريات الزمالك في رمضان 2023 ويوافق ذلك 27 من شهر رمضان المبارك.