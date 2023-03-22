بالأسماء.. ألمانى وإيطالى مرشحان لتدريب الزمالك خلفًا لـ فيريرا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن بعض التفاصيل الخاصة فيما يتعلق بالمدير الفني الجديد والمنتظر التعاقد معه في الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك استبعدت كل المدربين الذين سبق العمل لهم في مصر ومنهم الفرنسي باتريس كارتيرون وموسيماني إلى جانب كريستيان جروس، مشددًا على أن كل تلك الأسماء خارج الترشيحات بشكل نهائي ولن يتم التعاقد مع أي منهم.

وأوضح المصدر أن المدرب المنتظر التعاقد معه لم يسبق له العمل في مصر بشكل عام من قبل ولم يسبق له تولي تدريب الزمالك من الأساس.

وأشار المصدر إلى أن من بين المرشحين الإيطالي بابلو ترامزيوني إلى جانب الألماني هيكو هيرليتش.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 6 مباريات خلال شهر رمضان، في 3 بطولات مختلفة.

ويستهل الزمالك مشواره في شهر رمضان، ببطولة كأس الرابطة، بمواجهة البنك الأهلي يوم الأحد المقبل، الموافق 26 مارس الحالي، رابع أيام رمضان، بعدها يلعب الزمالك ضد المريخ السوداني، يوم 31 مارس/ 9 رمضان في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الزمالك 4 اختبارات صعبة في الدوري المصري أمام المصري البورسعيدي، والبنك الأهلي، وحرس الحدود، والمقاولون العرب، أيام 4 و9 و13 و18 أبريل المقبل، 13 و18 و22 و27 رمضان.

وكان الزمالك ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري بالجولة قبل الأخيرة، لذلك تعتبر مواجهة المريخ المقبلة بالنسبة للزمالك بمثابة تحصيل حاصل.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه غدًا الخميس الموافق أول أيام شهر رمضان الكريم، في الثالثة والنصف عصرًا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في بطولة كأس الرابطة.

وكان الفريق الأبيض استأنف تدريباته أمس الثلاثاء عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ثلاثة أيام عقب مباراة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم الأحد المقبل في دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة.