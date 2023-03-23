الخميس 23 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«ميدو» ضيف «حبر سرى» على «القاهرة والناس» الخميس

ميدو
ميدو

يحل كابتن أحمد حسام ميدو، مدرب نادي الإسماعيلي السابق، ضيفًا على برنامج "حبر سري"، الخميس، ويذاع البرنامج عبر فضائية "القاهرة والناس".

 

ويتحدث "ميدو"، خلال الحلقة عن كابتن عصام الحضري، وإمكانية عودته لتدريب حراس مرمى المنتخب مرة أخرى، مؤكدًا أنه في حال من عينوه سابقًا.

 

نزواته النسائية

كما تحدث عن عمليات فساد تحدث في عالم كرة القدم والخفايا التي لا يعرفها الجمهور، كما لم تخل الحلقة عن الحديث عن نزواته النسائية التي مر بها وتجربته في التدريب والتعليق.

 

يذكر أن ضيفة حلقة الليلة من البرنامج كانت الفنانة رانيا يوسف، والتي كشفت الكثير من أسرار حياتها الفنية وخلافاتها مع العديد من النجمات.

احمد حسام ميدو حبر سري القاهرة والناس عصام الحضرى حراس مرمى المنتخب كرة القدم التدريب

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