نجم الهلال السودانى: سنخوض مواجهة وكأنها مباراة نهائية أمام الأهلى (خاص)

أكد ياسر المزمل، لاعب الهلال السوداني، أهمية مباراة فريقه أمام الأهلي المقرر إقامتها يوم 1 أبريل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف استاد القاهرة مواجهة الأهلي والهلال السوداني المرتقبة، في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الفريق السوداني إلى الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف شرط التسجيل في شباك الأهلي، أما المارد الأحمر فلا بديل أمامه سوى الفوز سواء بهدف نظيف أو بفارق هدفين للتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

وقال ياسر المزمل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "سنخوض مباراة صعبة للغاية أمام الأهلي لكننا سنلعب بأعصاب هادئة ولدينا أكثر من فرصة للتأهل على عكس الأهلي الذي سيعاني من كثرة الضغوط خاصةً أنه ليس أمامه سوى الفوز".

وأضاف: "سنلعب المباراة على استاد القاهرة وكأنها مباراة نهائية، نحن نحمل أحلام وآمال 30 مليون سوداني ونرغب في الانتصار من قلب القاهرة والتأهل للدور المقبل".

وعن سبب المشاحنات بين الجماهير أوضح: "الإعلام له دور واضح في تلك المشاحنات، لكن في النهاية مصر والسودان شعب واحد ونتمنى أن تزول الخلافات مع نهاية المباراة، ونحن أولا وأخيرا نحترم النادي الأهلي وجماهيره".