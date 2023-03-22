الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

غادة عادل: لم أسرق دور روبى فى «الميزان» وسعيدة بنجاح المسلسل

غادة عادل
غادة عادل

قالت الفنانة غادة عادل، إنها فوجئت باتهام روبي لها بسرقة دورها في مسلسل الميزان، وعلقت: "كنت متفقة مع منتج المسلسل طارق الجنايني.. ولكن ظروف دراسة ابني أجبرتني على السفر للخارج".

الميزان

وتابعت خلال لقائها ببرنامج "أنا والقناع" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن طارق الجنايني أخبرها باعتذار الفنانة روبي عن العمل: "طارق الجنايني قالي المسلسل مسلسلك واضطرينا نشتغله مع روبي ولكن لظرف ما روبي اعتذرت".

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وتابعت: "ماحضرتش أي بروفات للمسلسل بسبب سفري للخارج وبحمد ربنا على نجاح المسلسل".

وأضافت أنها تحب مشاهدة أعمالها التي شاركت فيها، قائلة: "بحب أتفرج على شغلي وأدواري وبحب أتفرج على زمايلي ومش بغير من حد في الوسط الفني".

غادة عادل الميزان مسلسل الميزان أنا والقناع الحياة

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