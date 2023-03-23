رئيس مدينة مرسى مطروح: الشوارع تتزين بأفرع الليد لاستقبال شهر رمضان الكريم

قال عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، في بيان إعلامي له، إن المدينة تزينت لاستقبال شهر رمضان المعظم وسط أجواء روحانية ومبهجة فى أسواقها وشوارعها وميادينها، والتى انتشرت فيها الزينة وأفرع الليد في الشوارع والميادين، مع الازدحام على محالت بيع التمور لشراء ياميش رمضان.

وأوضح أنه تم وضع مجسمات لفانوس كبير ووجود مدفع للإفطار والإمساك على الكورنيش، وهو الذى لاقى إقبالًا على التصوير للمواطنين والأطفال لالتقاط الصور التذكارية بجوار المجسم في الميادين والشوارع بجوار مبنى المحافظة.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، أن هذه المشاهد الرائعة للشوارع تدخل البهجة والفرحة على الكبار والصغار في هذا الشهر الكريم أعاده الله علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الذي أكد على تصوير المدينة بالشكل المميز في شهر رمضان المبارك.

شوارع مطروح في رمضان

شوارع مطروح في رمضان

شوارع مطروح في رمضان

شوارع مطروح في رمضان