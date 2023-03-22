عن خلافها مع زينة.. رانيا يوسف: «صنعت نجوميتى دون مساعدة»

كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن تفاصيل خلافها مع الفنانة زينة، بعد عرض مسلسلها "أرض النعام" عام 2015.

وقالت رانيا يوسف خلال حلقة برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إنها وقعت على عقد مسلسل "أرض النعام"، باسمها بعد نجاح مسلسل "السبع وصايا"، وكانت معها الفنانة روبي وأحمد زاهر بالعمل الجديد، إلا أن روبي اعتذرت عن العمل لأنها كانت حاملًا وقتها.

وأضافت، أن زينة انضمت للمسلسل بعد فترة من التصوير وكانت تصور في ديكورات أخرى، وتابعت: "فوجئت أنها اشترطت على المنتج أن يكون اسمها في العقد، وفوجئت هي بذلك، والنقابة تدخلت والمنتج دفع شرطًا جزائيًا".

صنعت نجوميتي بنفسي

وأكدت رانيا يوسف أنها صنعت نجوميتها بنفسها دون مساعدة من أحد.

وأشارت إلى أن لديها 170 مسلسلًا، وانتهت حاليًا من مسلسل "عالم تاني"، وكذلك مسلسل آخر خارج مصر.

وتابعت: "رمضان بالنسبة لي مش مقياس للنجومية"، مؤكدة أن العمل الدرامي خارج السباق الرمضاني ملىء بالأعمال الجيدة والقصص المختلفة، كما أن نجوم دراما رمضان لا يتغيرون.