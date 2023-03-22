الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة سيدة سقطت من الطابق الـ13 فى الهرم

سقطت من الطابق الـ13
سقطت من الطابق الـ13

أصيبت سيدة بكسور وكدمات متفرقة بجسدها إثر سقوطها من الطابق الـ13 بمنطقة الهرم، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الهرم بلاغا من الأهالي يفيد سقوط سيدة من علو بمنطقة سهل حمزة بدائرة القسم.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور علي سيدة مصابة بكسور وكدمات إثر سقوطها فى المنور من الطابق الـ13 إلى الثامن، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها  للوقوف على ملابسات الواقعة لمعرفة وجود شبهة جنائية  من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أصيبت سيدة كسور كدمات متفرقة الطابق الـ13 منطقة الهرم

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