الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طقوس الاحتفال بشهر رمضان فى ولاية مينيسوتا الأمريكية

أمريكا
أمريكا

أفادت مجلة ساهان جورنال بأن بناء المجتمع خلال شهر رمضان لابد وأن يكون في قائمة الأحداث التي علي الإنسان أن يتذكرها، وخاصة في ولاية مينيسوتا الأمريكية. 

وأكدت المجلة الأمريكية أن المساجد والمجموعات المجتمعية في جميع أنحاء ولاية مينيسوتا تستضيف العديد من الفعاليات للاحتفال بشهر رمضان، بما في ذلك حفلات العشاء بين الأديان والمناسبات الخاصة للنساء والفتيات.

وسيبدأ المسلمون في جميع أنحاء العالم بالاحتفال بشهر رمضان، شهر الصلاة والصيام والصدقة، وستستضيف الجاليات المسلمة في مينيسوتا فعاليات في الأسابيع العديدة القادمة لإحياء ذكرى الشهر الكريم. 

وأشارت المجلة إلى أن شهر رمضان سيبدأ في مساء يوم 22 مارس، مع أول صيام يبدأ في 23 مارس. وينتهي باحتفال عالمي بعيد الفطر في 21 أبريل.

ورمضان هو الشهر التاسع في التقويم الإسلامي الذي يبلغ 12 شهرًا، والتقويم عبارة عن دورة قمرية، لذلك يصادف شهر رمضان في أوقات مختلفة كل عام.

ومراقبة المسلمين القادرين جسديًا على الامتناع عن الطعام والشراب يوميًا من الفجر حتى غروب الشمس في شهر رمضان. إلى جانب الصيام، يقضي المسلمون الشهر في تحسين أنفسهم ومعاملة الآخرين باللطف. كما يصلون طوال النهار والليل ويقرؤون القرآن.

عند غروب الشمس، يفطر المسلمون مع العائلة أو الأصدقاء أو بمفردهم. عادة ما تستضيف المنظمات والمساجد التي يقودها المسلمون وجبات الإفطار المجانية، أو الإفطار للمسلمين للالتقاء من أجل الطعام والصلاة والمجتمع.

كما تستضيف المساجد والمنظمات الإسلامية جامعي تبرعات وفعاليات تطوعية وحلقة أو دروسًا عن الإسلام. في المساء بعد الإفطار، وغالبًا ما يحضر المسلمون في مسجدهم المحلي لصلاة التراويح.

رمضان أمريكا مجلة خيمة رمان مساجد

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