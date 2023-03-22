الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ناردين عبدالسلام فتاة شقية وتسبب المتاعب بـ«كارت أحمر» على إذاعة 9090

الفنانة ناردين عبدالسلام
الفنانة ناردين عبدالسلام

أكدت الفنانة ناردين عبدالسلام مشاركتها في شهر رمضان المقبل من خلال المسلسل الإذاعي "كارت أحمر"، والذي يعرض على الراديو 9090.

وأشارت ناردين في تصريح لـ"الدستور"، إلى أنها سعيدة بالمشاركة في هذا العمل المليء بالنجوم، والذي يتناول المشاكل التي تقابل الأسرة المصرية في إطار كوميدي اجتماعي.

وقالت ناردين، إنها تجسد شخصية "جهاد" وهي صديقة مقربة لبطلة العمل رنا رئيس، حيث تظهر خلال الحلقات بشخصية شقية للغاية وتتسبب في المتاعب لمن حولها في إطار من الكوميديا الاجتماعية، لافتة إلى ان شخصيتها مختلفة تمامًا عن رئيس التي تظهر بشخصية حكيمة وعاقلة فهما على النقيض تمامًا من بعضهما.

وتابعت ناردين قائلة: "سعيدة بالاشتراك في العمل والتعاون مع عمرو وهبة ورنا رئيس خلال أحداثه، واتمنى ان يجد العمل حالة نجاح كبيرة خلال عرضه بأول أيام شهر رمضان".

يذكر أن “الراديو 9090” تقدم 3 مسلسلات كوميدية هذا الموسم على محطتها وهم “أحلام شهرزاد” بطولة النجم الكبير يحيى الفخرانى، و"كارت أحمر"، ومسلسل “مين في دول؟” بطولة إيمان السيد، ومحمد نشأت، إلى جانب عدد كبير من البرامج التاريخية والدينية والفنية المتنوعة التي يقدمها الراديو طوال شهر رمضان المبارك.

الراديو 9090 الاسرة المصرية النجم الكبير يحيى الفخراني هر رمضان المبارك شهر رمضان المبارك مسلسل مين في دول يحيي الفخرانى

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