«العالمي للفتوى» يوضح ديانة الطفل اللقيط إذا وجد داخل إحدى الكنائس

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للاستفسار عن ديانة الطفل الذي عثر عليه داخل إحدى الكنائس.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى في رده على السؤال، إن هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده.

وتابع العالمي للفتوى، وهذا ما نص عليه السادة الحنفية في كتبهم: "وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميًّا "وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميا رواية واحدة ". [الهداية في شرح بداية المبتدي 2/ 415]