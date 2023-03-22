نائب محافظ البحيرة: رفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على التزام المحافظة بتنفيذ كافة توجيهات رئيس مجلس الوزراء الصادرة خلال رئاسته لاجتماع مجلس المحافظين أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنها استمرار الجهود لتوفير السلع وضبط الأسعار، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين كافة أجهزة وجهات الدولة المعنية، لتلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من تلك السلع، وكذا التوسع فى إقامة المزيد من المعارض والمنافذ على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب تفعيل عمل اللجنة الوزارية العليا المعنية بتوفير السلع بالأسواق وضبط أسعارها، مع استمرار وتكثيف الرقابة على الأسواق، بما فيها منافذ ومعارض بيع السلع لإتاحة السلع والمواد الغذائية بأسعار تقل عن أسعار السوق، وبما يضمن توفيرها للمواطنين على مستوى الجمهورية.

بالإضافة إلي المتابعة المستمرة لمختلف الكميات المتوافرة من السلع الأساسية، والاحتياطيات والأرصدة المتاحة منها وكذا التطبيق الكامل لقرار الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات فى مختلف المحال والمتاجر والمنافذ، مع تنشيط حملات الرقابة والتفتيش من جانب مفتشي التموين، جهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء وغيرها من جهات إنفاذ القانون، وذلك بما يسهم فى المزيد من ضبط الأسواق، وكذا التنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف التواجد الشرطى والمروري، وذلك بما يضمن سيولة ويسر الحركة المرورية بمختلف المناطق، وخاصًة التى تشهد تكدس الحركة خلال أيام شهر رمضان الكريم.

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتورة نهال بلبع، اليوم لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس - السكرتير العام المساعد والعميد أمجد البنا المستشار العسكري للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسؤولي شركات المرافق العامة والمرور والحماية المدنية ومباحث التموين والكهرباء.

حيث شددت الدكتورة نهال نائب محافظ البحيرة على رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لاستقبال شهر رمضان المعظم وكذا توفير السلع الضرورية والأساسية بأسعار مناسبة مع الحفاظ على المخزون السلعى، واستمرار دعم معارض "أهلا رمضان" بالسلع أولا بأول والمقامة بجميع مراكز ومدن المحافظة وعددها ١٥ معرض بالإضافة إلى ٩ معارض أخرى بالقرى وأكثر من ٣٠٠٠ منفذ و٦٢ عربة متنقلة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

كما وجهت الدكتورة نهال بلبع، بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال شهر رمضان الكريم من خلال الإلتزام بالاجراءات التالية، التنسيق مع مديرية الطب البيطري والجهات المعنية لإقامة شوادر لبيع اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين واختيار الأماكن المناسبة والتي تتوافر بها كافة الشروط الصحية لإقامتها مع التأكيد على مراقبة ومراجعة عمل هذه الشوادر بكل دقة والتأكد من صلاحيتها وإستيفاء العاملين بها كافة الشروط اللازمة لضمان تقديم خدمة ذات جودة ممتازة وبأسعار مناسبة، وإحكام الرقابة على المطاحن والمخابز للتأكد من توافر الدقيق والخبز بأنواعه ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة وانتظام الإنتاج، والإعلان عن مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان المبارك مع التأكيد على انتظام العمل بها ومتابعتها باستمرار.

بالإضافة لقيام هيئة سلامة الغذاء بالتنسيق مع التموين والصحة والوحدات المحلية بتكثيف حملات المرور على المطاعم ومحلات المأكولات للتأكد من مطابقتها للاشتراطات، التأكيد على التزام المحال العامة بمواعيد العمل الرسمية والمقررة طوال الشهر الكريم، وقيام مديرية الأوقاف بمتابعة المساجد وتنفيذ توجيهات وزارة الأوقاف بالنسبة لساحات الصلاة وصلاة التراويح، والتشديد على رفع درجة الاستعداد وانتظام العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية ووحدات الغسيل الكلوي، وتوافر الأطقم الطبية وكافة الأدوية والأمصال اللازمة وتوزيعها بشكل عادل والتأكيد على رفع درجة الإستعداد وانتظام العمل بمرفق الإسعاف والوحدات التابعة بنطاق المحافظة، وتشكيل مجموعات عمل لمتابعة انتظام عمل مرافق المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والغاز والتأكد من انتظامها وعدم انقطاع خدمات مرفق المياه.

كما وجهت الدكتورة نهال بلبع بالتشديد على إستمرار وتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والرفع الفوري لأية تجمعات للمخلفات والقمامة، ومراجعة أعمدة الإنارة على الطرق الرئيسية والطريق الزراعي والصحراوي والدولي الساحلي مع التأكيد على نظافة تلك الطرق،و التأكيد على نقل مستودعات الغاز خارج الكتلة السكنية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وقيام مديرية الثقافة ومكتبة مصر العامة بدمنهور بإقامة فعاليات ليالي رمضان طوال الشهر الكريم، وقيام مديرية التنظيم والإدارة بعمل حملات لمتابعة انضباط وانتظام العمل بالجهاز الإداري خلال الشهر الكريم، وقيام إدارة الحماية المدنية بتكثيف حملات المرور على الأفران ومحلات المنتجات الرمضانية للتأكد من توافر كافة وسائل الأمان والسلامة والحماية المدنية،و قيام مديرية الشباب والرياضة بالإعلان مسبقاً عن الأنشطة الرمضانية خلال شهر رمضان المبارك، والتأكيد على قيام مديرية التربية والتعليم بمتابعة إنتظام وإنضباط العمل بالمديرية والمدارس، وقيام شرطة المرافق بمنع الشوادر والخيم الشاغلة للطرق والشوارع أو عمل منصات إنتاج منتجات رمضانية، وقیام مشروعات المواقف والنقل الداخلي بالمحافظة بمتابعة حركات المركبات التابعة لهم وتوفير الأعداد اللازمة والتأكد من مدى توافرها والتأكد من صلاحيتها والإلتزام بخطوط السير وتعريفة الركوب المقررة.

كما تم خلال الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى وكذا إستعراض الموقف التنفيذي والتقارير الخاصة بعدد من إدارات المحافظة ومنها الموقف التنفيذي للمحال العامة وعرض تقارير إدارة الأملاك ووحدة تحصيل الإيرادات وأصول أملاك الدولة والمشروعات التنموية وكذا عرض إدارة التخطيط العمراني وتقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وعرض المركز التكنولوجي.