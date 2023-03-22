طارق رضوان: افتتاح مراكز الإصلاح والتأهيل بمعايير عالمية يكفل حقوق النزلاء

نظمت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، احتفالية للإعلان عن بدء التشغيل التجريبي لـ3 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة.

وعرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرًا عن إشادة من الحضور بنهج الدولة المصرية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والتي تتماشى مع المعايير الدولية مع حقوق الإنسان.

تقديم برامج إعادة التأهيل والإدماج للنزلاء

وقالت ميرنا بوحبيب، نائب الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "unodn"، إن هذه المؤسسة الإصلاحية الجديدة تحل محل السجون القديمة التي لا تتوافر بها البنية التحتية اللازمة لتقديم برامج إعادة التأهيل والإدماج للنزلاء، مؤكدة أن المرافق الجديدة تعتمد نهجًا شاملًا لتقديم سلسلة من الخدمات الأساسية للنزلاء بما في ذلك برامج إعادة التأهيل وخدمات الصحة الشاملة.

وقال السفير خالد علي البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، إنهم سعداء بالطفرة النوعية التي تحققها وزارة الداخلية في مجال المعاملة العقابية للمحكوم عليهم والتي تتفق مع الالتزامات الدستورية ومعايير حقوق الإنسان ومع أفضل الممارسات والتجارب الدولية.

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن افتتاح تلك الصروح الكبيرة ما هو إلا استمرار لسلسلة المؤسسات التي أنشأتها الدولة بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كفالة لحقوق النزلاء واستثمار فترة العقوبة في التدريب والتأهيل.