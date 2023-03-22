الأربعاء 22 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر في الصحف العربية| توجيهات الرئيس السيسي لتنشيط السياحة الأبرز

الصحف العربية
الصحف العربية

اهتمت الصحف العربية، اليوم الأربعاء، بالعديد من الأحداث والأخبار المصرية الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية.

 

الأنباء الكويتية

 

اهتمت قناة العربية السعودية، باستهداف الحكومة المصرية لتعزيز إيراداتها من النشاط السياحي، وتعمل على استراتيجية ترمي إلى تحقيق نمو سريع في هذا القطاع الحيوي يتراوح بين 25% و30% سنويا، وفقا لتصريحات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار.
وقال الوزير أثناء اجتماع له أمس الثلاثاء مع وفد اقتصادي من غرفة التجارة الأميركية باليونان- إن المقصد السياحي المصري يشهد طلبا كبيرا على زيارته في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات سياحية وأثرية متميزة تجعلها مؤهلة ولديها ميزة تنافسية لتحقيق ما تستحقه من السياحة العالمية.


واس السعودية

وأبرزت وكالة الأنباء السعودية، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل على الاستفادة من البنية التحتية للمطارات والمقاصد السياحية، بما يسهم في زيادة العائدات من السياحة وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.


وأشارت واس إلى دعوة وزير الخارجية المصري رئيس (cop27) خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني والأخير لاجتماع كوبنهاجن الوزاري حول المناخ بالدنمارك، إلى أهمية مواصلة العمل خلال الفترة المقبلة للبناء على ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر (cop27) بخصوص قضية الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، والتوترات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها.


الشرق الأوسط


وسلطت صحيفة الشرق الأوسط، الضوء على إدانة مصر، اليوم الأربعاء، بموافقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح بعودة مستوطنين إلى أربع مستوطنات في فلسطين كان قد تم تفكيكها عام 2005.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، إن «النشاط الاستيطاني بجميع أشكاله وصوره غير قانوني وفاقد لأي شرعية، وهو ما تؤكده مقررات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي».

الصحف مصر اخبار أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية المصرية

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