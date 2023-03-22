محافظ الغربية: المرأة لها الدور البارز فى تحقيق توطين أهداف التنمية المستدامة

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عددًا من النماذج النسائية المتميزة وعددً من الأمهات المثالية خلال الاحتفالية التي نظمتها محافظة الغربية احتفالًا بيوم المرأة المصرية وعيد الأم لعام ٢٠٢٣، وذلك بقاعة المركز الثقافي بطنطا بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، نجوى العشيري السكرتير العام، العميد هاني محمد عامر المستشار العسكري، النائب حسام الخولي، النائب محمد مرعي، النائب أحمد يحيى، النائب أحمد حماد، النائبة ميرفت ألكسان، النائبة إحسان شوقي، النائبة سحر العشري، علي عبدالستار السكرتير المساعد، المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة.

وفي كلمته رحب المحافظ بالحضور موجها التهنئة للجميع ولأهالي الغربية بمناسبة شهر رمضان الكريم، داعيًا المولى- عز وجل- أن يعيده على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

ووجه محافظ الغربية التحية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لما يقدمه من دعم لكل فئات المجتمع وخاصة للمرأة المصرية، وهو ما ظهر جليًا خلال الاحتفالية الأخيرة من قرارات وتقدير واحترام، حيث تعيش المرأة المصرية عصرًا ذهبيًا، تبوأت فيه أعلى المناصب، كما تم تقديم كل أوجه الدعم لها وخاصة المرأة الريفية والعاملة.

كما وجه الدكتور طارق رحمي الشكر لعضوات المجلس القومي للمرأة بقيادة الدكتورة صفاء مرعي لما يقدموه من أنشطة وفعاليات لتوعية وخدمة أهالينا في كل ربوع المحافظة، مشيرًا إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة وما تلعبه المرأة من دور كبير في نجاح هذا المشروع.

وأضاف رحمي قائلًا: إن المرأة كان لها الدور البارز في تحقيق توطين أهداف التنمية المستدامة، حيث انخفض معدل الإنجاب من 2.9 إلى 2.4، كما تمت زيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 63 % إلى 84% إلى جانب انخفاض معدلي الأمية والبطالة بين السيدات وغيرها من المؤشرات الأخرى وهو ما يدل أن المرأة قائده وملهمة وقادرة على إحداث تغيير حقيقي في المجتمع.

واستعرضت الدكتورة صفاء مرعي مقرر المجلس القومي للمرأة بالغربية، جهود المجلس في تنظيم الأنشطة والفعاليات على مدار العام وخاصة داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موجهًا الشكر لفخامة الرئيس على دعمه الدائم والمستمر للمرأة.

وتضمنت فقرات الاحتفال تقديم فقرة فنية وغنائية قدمها طلاب مدارس التربية والتعليم، كما تم عرض فيلم إنجازات الدولة في ملف حياة كريمة، واختتم الحفل بتكريم ٢١ سيدة في عدة فئات.

وشهدت فعاليات الاحتفال تكريم ٥ سيدات من فئة النماذج النسائية المتميزة وهن (اللاعبة أمال السيد وجيه والحاصلة على المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة العالم للقوة البدنية المقامة بالغردقة وقامت بتحطيم الأرقام القياسية الدولية السابقة بفارق ١٠٧ كيلو، الفنانة خلود السيد محمد لتميزها وتألقها في برنامج المسابقات (الدوم) وهو ما أهلها للغناء أمام فخامة الرئيس، السيدة الفاضلة زينب هواش رئيس مجلس إدارة جمعية روضات الجنة بزفتى، التي قدمت الكثير من المساعدات المختلفة لنساء القرى الأكثر احتياجا، الدكتورة نهى فايد مؤسس فريق Tech school، والتي قامت بتأهيل 150 شابًا وفتاة للعمل على نماذج آلية لمواجهة مشاكل البيئة من خلال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وكرم المحافظ الأمهات المثالية والفائزات في مسابقة مديرية التضامن الاجتماعي وهن (السيدة الفاضلة أمل أحمد محمد عبدالشافي، السيدة الفاضلة جيهان عبدالوهاب محمد، السيدة الفاضلة سلمى العربي محمود أبو العطا، السيدة الفاضلة وفاء فهمي محمد عبده، السيدة الفاضلة فضيلة سيد أحمد عجيبة).

كما تكريم الفائزات في مسابقة الأم المثالية والتي نظمتها المحافظة على مستوى المراكز والمدن وديوان عام المحافظة وهن (السيدة الفاضلة فتحية السعيد الحدق، السيدة الفاضلة ماجدة فوزي عبدالرحيم، السيدة الفاضلة هانم أبو العنين الخولي، السيدة الفاضلة هدى محمود علي، السيدة الفاضلة هدى محمد محمد حماد، السيدة الفاضلة هدى محمد محمد صالح، السيدة الفاضلة منال أمين سليمان عوده، السيدة الفاضلة عزة عزمي الرفاعي، السيدة الفاضلة سمر محمود أحمد منصور)، كما تم تكريم السيدة الفاضلة انتصار المهدي السيد الصعيدي لجهودها في تربية أبنائها.

كما شهدت فعاليات الاحتفال تسليم ٥٠ سيدة قروض مقدمة من مشروع رعاية المرأة المعيلة ضمن خطة المحافظة لتعزيز دور المرأة المعيلة باعتبارها شريكًا أساسيًا في دفع عجلة التنمية.