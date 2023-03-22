الليلة.. انطلاق عرض الحلقة الأولى من مسلسل «سره الباتع».. اعرف المواعيد

أعلن المخرج خالد يوسف انطلاق عن عرض أولى حلقات مسلسله الجديد «سره الباتع» الذي ينافس ضمن أعمال الماراثون الرمضاني 2023.

وكتب خالد عبر حسابه بموقع «فيسبوك» قائلًا: "ستعرض الحلقة الأولى من مسلسل سره الباتع الليلة الساعة العاشرة على قناة الحياة والساعة الحادية عشرة والنصف على قناة أون.. أتمنى لكم مشاهدة تليق بكم".

ويشارك في بطولة العمل أكثر من 60 ممثلًا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، هالة صدقي، أحمد وفيق، منة فضالي، أحمد عبدالعزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان وآخرون من الفنانين المصريين والعرب.

وتضم قائمة أبطال المسلسل أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبدالجليل، صلاح عبدالله، هالة صدقي، أحمد عبدالعزيز أحمد وفيق، منة فضالي، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبدالمنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانون الشباب خالد أنور، هدى الإتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمى جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.