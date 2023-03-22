في الصوم الكبير.. ماذا تعرف عن اجتماعات الصلاة؟

تستكمل الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، احتفالاتها بالصوم الكبير في خامس أسابيعه تحت شعار “اسبوع المخلع”.

وتكثر في ايام الصوم اجتماعات الصلاة، وقال عنها مينا رمزي مسؤول اجتماع الصلاة باحد ايبارشيات القاهرة، إنها عبارة عن موعد ثابت يلتقي خلالها الشعب الخاص بالكنيسة بمختلف فئاتهم واعمارهم للصلاة والتضرع امام الله ويبدا برفع بخور العشية ثم صلاة السواعي ثم الصلوات الارتجالية تخرج من عمق القلب وقد يتخللها صلاة يسوع السهمية وهي صلاة محفوظة تتكون من 3 جمل يرددها الفرد مئات المرات في اليوم الواحد وهي يارب ارحمني .. يارب اعني .. يا رب اغفر خطيئتي.

وتابع في تصريحات لـ"الدستور" أنه خلال اجتماعات الصلاة تضاء الشموع وتطفأ الأنوار لنشر شعور الخشوع في الارجاء، وقد يتم تكريس الصلاة في هذا اليوم لاجل موضوع ما.

ويقول البابا الراحل شنودة الثالث في كتاب “روحانية الصوم”: الأربعين المقدسة في الوسط. يسبقها أسبوع أما أن نعتبره تمهيديًا للأربعين المقدسة، أو تعويضيًا عن أيام السبوت التي لا يجوز فيها الانقطاع عن الطعام. يعقب ذلك أسبوع الآلام. وكان في بداية العصر الرسولي صومًا قائمًا بذاته غير مرتبط بالصوم الكبير، والصوم الكبير أقدس أصوام السنة، وأيامه هي أقدس أيام السنة، ويمكن أن نقول عنه إنه صوم سيدي، لأن سيدنا يسوع المسيح قد صامه. وهو صوم من الدرجة الأولي، إن قسمت أصوام الكنيسة إلي درجات.