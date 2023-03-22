اتحاد الكرة يُحدد سعر تذكرة مباراة منتخب مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا

حدد اتحاد الكرة، مبلغ 50 جنيها، سعر تذكرة الدرجة الثالثة لمباراة منتخب مصر أمام مالاوي المقرر لها التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوي في الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢٤.

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي :٥٠ جنيها للدرجة الثالثة و٧٥ جنيها للدرجة الثانية و١٥٠ للدرجة الأولى، وتم طرحها عبر موقع تذكرتي.

ويسعى الجهاز الفنى للمنتخب الوطني لتحقيق الفوز على مالاوى فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا.

وكان روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطني قد اختار 24 لاعبا لمباراة مالاوى وهم:



محمد الشناوي

أحمد الشناوي

محمد صبحي

محمد هاني

هشام صلاح

محمد حمدي

أحمد فتوح

أحمد حجازي

علي جبر

محمد عبد المنعم

أسامه جلال

طارق حامد

إمام عاشور

محمود حماده

مروان عطيه

حمدي فتحي

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

مصطفى فتحي

عمر مرموش

أحمد عبد القادر

مصطفي محمد

محمود كهربا

أحمد حسن كوكا.

ومن المقرر أن ينضم أمام عاشور لمعسكر المنتخب بعد حصوله على إذن لحضور حفل زفافه الذى أقيم أمس.

ومن المقرر أن يخضع إمام عاشور لبرنامج خاص فى معسكر المنتخب ومن الصعب أن يشارك فى مباراة الغد.

ويبحث منتخب مصر عن تحقيق الفوز على مالاوى فى أول ظهور رسمى للبرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى فى قيادة منتخب مصر، منذ التعاقد معه فى يوليو الماضى خلفًا ايهاب جلال الذى تمت إقالته عقب الخسارتين من إثيوبيا فى التصفيات الإفريقية وكوريا الجنوبية وديًا.

ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة مالاوى فى التصفيات الافريقية

وجاء ترتيب مجموعة منتخب مصر كالتالي:

إثيوبيا برصيد 3 نقاط ولها 3 أهداف وعليها هدفين. مالاوى برصيد 3 نقاط ولها هدفين وعليها مثلهما. غينيا برصيد 3 نقاط ولها هدف وعليها مثله. مصر برصيد 3 نقاط ولها هدف وعليها هدفين.

موعد مباراة منتخب مصر ومالاوى والقنوات الناقلة

يلتقى منتخب مصر الأول مع مالاوى فى السابعة من مساء الجمعة القادم 24ـ 3ـ2023، فى مباراة الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية التى تحتضنها كوت ديفوار مطلع 2024 القادم، وذلك على ستاد الدفاع الجوى بحضور 20 ألف مشجع.

وتنقل مجموعة قنوات بى إن سبورتس المباراة كونها الناقل الحصرى لمباريات التصفيات الافريقية، كما تنقل قناة تايم سبورت المباراة على التردد الأرضى.