برلمانى: الصناعة والزراعة من أهم ملفات عمل الدولة خلال الفترة الأخيرة

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن الصناعة من أهم الملفات التي عملت عليها الدولة خلال الفترة الأخيرة التى تُعول عليها فى دعم الاقتصاد القومي، وبالفعل هناك تحركات إيجابية تشهدها السوق المصرية، من خلال شراكات من مختلف الدول على مستوى العالم، وهذا يؤكد حسن استغلال المقومات التي تمتلكها الدولة المصرية والموارد لجلب المستثمرين والمصنعين من مختلف دول العالم خاصة بعد تهيئة المناخ المناسب.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الصناعة والزراعة من أهم أعمدة الاقتصاد القومي وتوفير الأمن الغذائي، خاصة فى ظل التداعيات الخارجية التى يعيشها العالم أجمع وانعكست على جميع الدولة بلا استثناء، لافتا إلى أن اهتمام 7 شركات صينية تعتبر من أكبر الشركات فى العالم بالدخول إلى السوق المصرية والاستثمار بها سواء من خلال نقل مصانعها أو إقامة توسعات لها فى مصر بحجم استثمارات تبلغ 5 مليارات دولار فى غضون السنوات الثلاث المقبلة يؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاستثمارات الخارجية مع تهيئة البنية التحتية والمناخ المناسب للاستثمار.

وأوضح النائب أن الفترة الأخيرة شهدت تحركات من قبل الدولة جعلت مصر قِبلة المستثمرين من مختلف دول العالم وذلك بعد النهوض بالبنية التحتية وتهيئة المناخ للاستثمار بشكل عام وربط محافظات مصر بشبكة طرق أصبحت بمثابة الشرايين الرئيسية لربط الفرص الصناعية والاستثمارية بعضها ببعض، وذلك وفقا لمنظمات اقتصادية دولية أكدت أن مصر لديها فرص عظيمة خلال الفترة المقبلة للاستثمار والصناعة.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة التسويق للفرص الاستثمارية في مصر بجميع المجالات ووضع خريطة وخطة واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد حالة تنافسية كبيرة، ولا بد أن نكون مستعدين لها بكل الخطط التسويقية الجاذبة للاستثمار.