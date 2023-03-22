الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

عروض خاصة وإقبال كبير من المواطنين على معارض «أهلًا رمضان» بالإسكندرية

اهلا رمضان
اهلا رمضان

شهدت معارض “أهلًا رمضان” في الإسكندرية بمختلف فروعها الـ16 إقبالًا كبيرًا من المواطنين حتى قبل استقبال شهر رمضان الكريم بيوم واحد بشراء مستلزماتهم التموينية والغذائية.

لتأتي سلسلة معارض “أهلاً رمضان” في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد لشهر رمضان الكريم

وتوفرت كافة السلع الغذائية بداخل سلسلة معارض “أهلًا رمضان” على مستوى المدينة بخصومات تتفاوت من 10% حتى 30% مع تقديم عروض خاصة على بعض المنتجات لتشجيع المواطنين.

وافتتح آخر معارض “أهلاً رمضان” في الإسكندرية على رمال شاطئ المندرة المجاني، لتتوسع خريطة إنشاء المعارض المدعمة لتكون قريبة من المواطنين.

ليوفر معرض أهلًا رمضان 28 سلعة أساسية بالإضافة إلى 100 سلعة فرعية داخل المعرض بمختلف فروعه على مستوى المحافظة.

ليوفر معارض أهلًا رمضان بالإسكندرية المنتجات التموينية والغذائية، ليصل سعر المكرونة  17.5 جنيه بدلًا من 22 جنيه، سعر الزيت 800 مل بـ35 جنيهًا بدلًا من 50 جنيهًا، سعر الزيت 1 لتر بـ53 جنيه بدلًا من 60 جنيهًا نسبة التخفيض على السكر إلى 20%  داخل المعرض.

واللحوم والدواجن سعر كيلو اللحمة البرازيلي "درجة أولى" 145 جنيهًا بدلًا من 180 جنيهًا، سعر المفروم 150 جنيهًا بدلًا من 160 جنيهًا، سعر الدواجن كيلو و200 جرام 110 جنيهًا بدلًا من 155 جنيهًا، سعر كيلو اللبن الجاموسي 20 جنيهًا بدلًا من 26 جنيهًا.

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أستمرار إقامة معارض أهلا رمضان أسعار سلع معرض أهلا رمضان الإسكندرية أماكن فروع أهلا رمضان أسعار

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