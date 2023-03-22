وكيل «تعليم دمياط» يلتقي مدير فرع «القومي للسكان» بالمحافظة 

استقبل علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ياسمين جوهر، مدير فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة في مكتبه بالديوان العام لمديرية التربية والتعليم اليوم.

وهنّأ مدير فرع المجلس القومي للسكان، وكيل وزارة التربية والتعليم ببدء شهر رمضان المبارك وانتهاء الندوات التوعوية لمبادرة "وعيك السكاني يهمنا" لطلاب المدارس هذا العام.

وأوضحت جوهر، أن المجلس القومي للسكان بالتنسيق مع إدارة البيئة والسكان بمديرية التربية والتعليم عقدت ٣٠ ندوة توعوية وتثقيفية لطلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل حول المشكلات الأسرية والزواج المبكر وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمشكلة السكانية.

وفي نهاية اللقاء، أهدى وكيل الوزارة، شهادة شكر وتقدير من المديرية لمدير فرع المجلس القومي للسكان تقديرًا لجهودها المبذولة خلال فترة عقد الندوات، كما أهدت ياسمين جوهر شهادة شكر وتقدير مقدمة من المجلس القومي للسكان الى وكيل الوزارة و يحيي توما مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية و ميرفت الحليلي مدير إدارة البيئة والسكان للتعاون المشترك والنشاط المتميز والجهد المبذول في نجاح حملة فرع المجلس للسكان "وعيك السكاني يهمنا".