الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير التعليم: انحسار ظاهرة الدروس الخصوصية يتطلب تغييرًا فى ثقافة أولياء الأمور

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدرسة هي المكان الحقيقي للتعليم والتعلم، وأن الدروس الخصوصية ستنتهي في حال قيام المدرسة بدورها الحقيقي.

وأضاف الدكتور رضا حجازي، فى تصريحات صحفية، أن الدروس الخصوصية هي بمثابة “عرض لمرض يجب معالجته حتى يتلاشى العرض"، مضيفًا أن الأسر تلجأ إلى الدروس الخصوصية في مسعى لمساعدة أبنائهم على اجتياز الاختبارات، في حين أن التقييم الحقيقي هو الذي يتم أثناء عملية التعلم.

وعن مجموعات الدعم، أكد الوزير أنها اختيارية في المواد الدراسية على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، وأن الهدف من ورائها هو تقديم الدعم، وتحسين مستوى الطلاب الدراسين، نظير مقابل مادي مناسب.

وقال حجازي إنه تقرر الاستعانة بالمتخصصين من غير العاملين بالوزارة، لتقديم الدعم في بعض المواد، حيث تُتاح لهم فرصة مؤقتة للعمل بمجموعات الدعم خلال العام الدراسي، على أن يتم تقييمهم لتحديد جدوى استمرارهم من عدمه بمعرفة الإدارة أو المديرية التعليمية التابعين لها، مشيرًا إلى أنه في جميع الأحوال يجب ألا تزيد نسبة هؤلاء المعلمين المستعان بهم من خارج الوزارة على 40% من إجمالي عدد المعلمين المشاركين وذلك بالنسبة للشهادات.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة وضعت قواعد منظمة تضمن حصول المعلم على نسبته من مجموعة الدعم فور الانتهاء من أدائها بالمدرسة، وذلك انطلاقًا من كون المعلم هو أساس العملية التعليمية بالمدارس، والعنصر الرئيسي في منظومة مجموعات الدعم، والحرص على وجود آليات تضمن له حقه في العائد من مجموعات الدعم بصورة عاجلة.

وقال وزير التربية والتعليم إن مجموعات الدعم تعد تجربة مطورة جرى تدشينها مع بداية العودة إلى المدارس بعد إجازة نصف العام الدراسي الحالي، ويجرى العمل على التسويق لها بالشكل العلمي الملائم، ومساعدة المدارس على التواصل مع الأهالي بشأن أداء أبنائهم، مشددًا على أن انحسار ظاهرة الدروس الخصوصية يتطلب تغييرًا في ثقافة أولياء الأمور، وهو الأمر الذي يتطلب مزيدًا من الوقت والجهد.

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