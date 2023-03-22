برلمانية: العفو الرئاسى عن 30 شخصًا يدخل الفرحة لقلوب الأسر المصرية

رحبت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بقرار لجنة العفو الرئاسي بخروج 30 شخصًا من المحبوسين اليوم، مؤكدة أن مثل هذه القرارات تدخل الفرحة على الأسر المصرية خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم وهو ما يثبت للمجتمع أن الرئيس يشعر بمعاناة أبناء الوطن ويسعى للتخفيف عنهم.

وقالت الهواري في تصريحات لـ"الدستور"، إن لجنة العفو الرئاسي تعمل على قدم وساق للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، خاصة وأنها أصدرت عددًا كبيرًا من قوائم العفو الرئاسي، كما تعمل اللجنة على دراسة ملفات المفرج عنهم للعمل على دمجهم في المجتمع وإعادتهم لأعمالهم أو لدراستهم لدعمهم لبدء حياتهم من جديد.

وأكدت الهواري أن الإفراجات المتتالية عن المحبوسين احتياطيًا أو على ذمة قضايا لم يتم البت فيها يعزز من إرساء مبادئ حقوق الإنسان، ويثبت أن الدولة تخطو خطوات ملموسة في ملفات الإصلاح السياسي والحقوقي.

يذكر أن لجنة العفو الرئاسي أعلنت عن إصدار قائمة جديدة للعفو الرئاسي بخروج 30 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا.

وتقدمت لجنة العفو الرئاسي فى بيان لها، بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية والنائب العام ووزير الداخلية على قرار الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيًا.

كما أكدت اللجنة أنها ستعمل في الفترة المقبلة على إصدار قوائم جديدة للعفو الرئاسي للإفراج عن المزيد من المحبوسين احتياطيًا.