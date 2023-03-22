مجلس النواب الأردنى يُصوت على طرد السفير الإسرائيلى من المملكة

صوت مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء، على توصية الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن؛ احتجاجا على تصريحات أحد وزراء حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك خلال الجلسة التشريعية التي عقدها المجلس برئاسة أحمد الصفدي، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الأردنية.

وطالب رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي حكومة بلاده بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير المالية الإسرائيلي لخريطة مزعومة تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد النواب رفضهم تصرفات الوزير الإسرائيلي، مؤكدين وقوفهم خلف العاهل الأردني عبدالله الثاني والأجهزة الأمنية في التصدي لكل من يحاول النيل من الوطن وسيادته.

وأشاروا إلى أن ما قام به وزير الاحتلال ينم عن غطرسة إسرائيلية لا تحترم المعاهدات والمواثيق الدولية، مطالبين بالتحرك لمواجهة هذه التصرفات الرعناء.