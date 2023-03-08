الخميس 09 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

وزير إسرائيلى يعتذر عن تصريحاته حول «محو حوارة»: يجب على محاسبة نفسى

وزير المالية الإسرائيلي
وزير المالية الإسرائيلي

اعتذر بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي، عن تصريحاته السابقة التي دعا فيها إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية المحتلة. 

وقال وزير المالية الإسرائيلي: "فشلت في تصريحاتي مؤخرًا حول تدمير حوارة، والبعض فسرها على كونها دعوة لقتل الأبرياء.. أنا أعتذر، أخطأت، ويجب عليّ محاسبة نفسي"، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

اعتذار سموتريتش للجيش الإسرائيلي

وأضاف سموتريتش: "لم أفكر أبدًا، ولو لجزء من الثانية، أن تصريحاتي سيتم فهمها على ذلك النحو، وهذه الأفكار ليست في تفكيري، لم اتوقع أن تُفهم تصريحاتي على أنها دعوة للقتل العشوائي ضد النساء والأطفال في القرية".

ووجه وزير المالية الإسرائيلي اعتذاره إلى قادة الجيش الإسرائيلي، موضحًا أنه لم يقصد كسر الثقة بين المستوى العسكري والسياسي في إسرائيل.

غضب من تصريحاته حول محو حوارة

من جانبه، أعرب يوآف جالانت وزير الجيش الإسرائيلي، عن تهنئته إلى سموتريتش، بعد اعتذاره إلى قادة الجيش.

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مصر تدين تصريحات وزير إسرائيلى: تحريض خطير ويفتقر للمسئولية

وكانت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بدعوته إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية المحتلة بعد اشتباكات عنيفة بين المستوطنين والفلسطينيين، قد أثارت موجات إدانة شديدة اللهجة، من الدول العربية، لاسيما مصر، وكذلك من المجتمع الدولي.

وأدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، قائلة إنها تصريحات تحريضية.

وجاء في البيان أن مصر تدين ما تمثله هذه التصريحات من تحريض خطير وغير مقبول على العنف، يتنافى مع كافة القوانين والأعراف والقيم الأخلاقية، ويفتقر للمسئولية التي يجب أن يتحلى بها أي مسئول يشغل منصباً رسمياً.

وأكدت مصر موقفها الداعي لضرورة وقف الأعمال الاستفزازية أو التحريضية ضد أبناء الشعب الفلسطينى، ووضع حد للإجراءات الأحادية، بهدف تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

حواره بلدة حوارة وزير إسرائيلى الجيش الإسرائيلي محو حوارة مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين «2»

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