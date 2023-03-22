أحمد رشاد الشريف : الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية من مشروع بديل العشوائيات بالعبور

أعلن المهندس أحمد رشاد الشريف رئيس جهاز مدينة العبور عن تفاصيل مشروع الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة روضة العبور تحت إشراف جهاز تنمية مدينة العبور لتوفير سكن ملائم لأهالي تلك المناطق.



وقال “رشاد” إنه تم الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية للمشروع، وجاري استكمال التشطيبات واللاند سكيب وتنسيق الموقع العام.



وأوضح أن المشروع يتضمن تنفيذ ١٣٤عمارة تضم ٤١٧١ وحدة سكنية و٤٧٥ وحدة إدارية و٤٢٦وحدة تجارية، تتراوح مساحة الوحدات من ٩٥متر مربع وحتي ١٢٠متر كاملة التشطيب والمرافق .

وأشار أحمد رشاد إلى أن الخدمات التي تم تنفيذها لخدمة المشروع هي:مدرسة تعليم اساسي بعدد ٦٦ فصل لخدمة شاغلي المشروع وزويهم .

_مدرسة الطفولة السعيدة بعدد٣٣فصل وتم تسليمها إلي وزارة التضامن الاجتماعي.

_مركز طبي لخدمة الاهالي وسكان المشروع .

_مخبزان لتلبية احتياجات أهالي وسكان المشروع .

_حضانة أطفال لخدمة سكان المشروع ولتوفير سبل الراحة للسيدات العاملات.

_مسجد.

_تنفيذ كافة الاعمال المتعلقة بالطرق والمرافق .

_تنفيذ اعمال التغذية الكهربية لكافة المشروع .

_تركيب الاتصالات لكامل المشروع.

وأضاف أنه تم أنشاء مشروع رافع الصرف الصحي بالمشروع بقدرة ١٠ألاف م٣/اليوم لتقوية البنية التحتية.

وقد شدد رئيس الجهاز علي الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بانتهاء الأعمال طبقا للاشتراطات ومواصفات الجودة المطلوبة وطبقا للتوقيتات المحدده لها.

ووجه رئيس الجهاز بضرورة الاهتمام برفع كفاءة وعمل الصيانة الدورية اللازمة لشبكة الإنارة، جاري استكمال تركيب الكشافات الليد لأعمدة الإنارة قدرة ١٤٥وات بالطريق الرابط بين المحور الرئيسي ومدخل الحي الترفيهي بداية من نادي العبور الرياضي وحتي مدخل كارفور ومنطقة المولات لرؤية اوضح ولزيادة العامل الامني وسهولة تنقل السادة المواطنين.

على جانب آخر، يتم رفع كفاءة المسطحات الخضراء لاضفاء المظهر الجمالي والحضاري اللائق بالمدينة ، وقص ورفع الكفاءة للجزيرة الوسطي بشارع الدكتور أحمد زويل بدائري الحي الخامس .