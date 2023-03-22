طلائع البحيرة تحصد المراكز الأولى في ختام مسابقة «كنوز مصرية»

شاركت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، إدارة تنمية النشء في ختام مسابقة "كنوز مصرية" في نسختها التاسعة، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 5000 طليع من 140 فرقة فنية بالمجالات المختلفة على مسرح وزارة الشباب والرياضة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وكرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، لحصول المديرية على العديد من المراكز الأولى في المجالات المختلفة.

ومن جانبه صرح الدكتور إبراهيم خضر، أن المديرية ستقوم بالإعداد والتجهيز لحفل كبير لرعاية كافة المواهب الفنية لكافة الأنشطة التي حصلت على المراكز الأولى عقب عيد الفطر مباشرة.