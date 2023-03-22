الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أراب نيوز: مصر تأمل فى جذب 30 مليون سائح بحلول 2028

الأهرامات وأبو الهول
الأهرامات وأبو الهول

قالت صحيفة أراب نيوز، الناطقة باللغة الإنجليزية، إن مصر تأمل في الزيادة الواعدة في أعداد السياح هذا العام إلى زيادة بنسبة 30 بالمائة بحلول نهاية العام، ليصل المجموع إلى 15 مليون سائح.

وأبرزت الصحيفة تصريحات وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، بأن هناك زيادة بنسبة 34% في عدد السائحين خلال الشهرين الماضيين مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين اللبنانيين تحت عنوان "السياحة والصناعة فرص واعدة للتنمية الاقتصادية".

وقال عيسى إن الحكومة وضعت استراتيجية سياحية وطنية جديدة وتأمل أن يتضاعف العدد إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، ويجري السعي إلى إقامة تعاون أكثر فعالية مع القطاع الخاص و3000 من المشغلين في هذه الصناعة الذين ينضمون إلى خمس غرف سياحية وإلى إتحاد السياحة المصرية، ومن المتوقع أن تتراوح معدلات النمو بين 25 و30%.

وأشار عيسى إلى أن هناك ثلاثة مقومات للنجاح بحلول عام 2028، وهي مضاعفة القدرة المتاحة للخطوط الجوية المصرية، وتعزيز الخدمات بما فيها حماية السياح من التحرش والاحتيال، وتحسين مناخ الاستثمار لزيادة قدرة الفنادق والأنشطة الترفيهية إلى ثلاثة أضعاف.

وقال إن مصر لم تستغل سوقا ضخما يقدر بنحو 272 مليون سائح في العالم يريدون الاستمتاع بمنتجات البلاد، وقال عيسى إن هناك مؤشرات إيجابية على أن البلاد حققت تقدما للاستيلاء على جزء أكبر من السوق، مستشهدا بالارتفاع في أرقام ديسمبر الماضي.

وأضاف أن الحكومة تركز على 12 مجالا محددا في السوق، بما في ذلك خطة تنمية منطقة الأهرامات.

وكان عيسى قد أعلن الأسبوع الماضي أن عدد السياح الذين زاروا مصر في عام 2022 بلغ 11.7 مليون سائح.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفع عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 85.4 بالمائة ليصل إلى 4.9 مليون سائح خلال النصف الأول من عام 2022، مقارنة ب 2.6 مليون سائح خلال نفس الفترة من عام 2021.

فقد بلغ عدد السياح من جميع البلدان 8 ملايين سائح في عام 2021، مقارنة ب 3.7 ملايين سائح في عام 2020، وهو ما يمثل إرتفاعا بنسبة5. 117.

الأعمال المصريين السياحة والصناعه السياحة المصرية الشهرين الماضيين السياحة والآثار القطاع الخاص

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