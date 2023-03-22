3.2 مليار جينه تكلفة تنفيذ 291 عمارة بمبادرة سكن لكل المصريين بـ15 مايو

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة 15مايو، وبرفقته المهندس أحمد أمام المعاون الهندسى لرئيس الجهاز والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، مشروعات الإسكان التي تدخل حيز التنفيذ ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحدة سكينة لكل مواطن بالمدن الجديدة.

حضر الجولة المهندس مينا رأفت المعاون الهندسى لرئيس الجهاز، ومديرى الإدارات المعنية بالجهاز، وفى حضور المهندس مصطفى الصاوي، والمهندس مصطفى بكير والمهندسة يمنى محمود، مسئولى وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان والمرافق.

وقال المهندس محمد خلف الله، رئيس الجهاز، إن مبادرة الرئيس سكن لكل المصريين لمتوسطي الدخل تتضمن مرحلتين بالمدينة ويصل إجمالي عدد العمارات بالمشروع نحو 291 عمارة بتكلفة إجمالية نحو 3.2 مليار جينه.

وفي نفس السياق تفقد مسئولو الدعم الفني بوزارة الإسكان تنفيذ مشروع 203 عمارة بمنطقة الـ 115 فدان سكن لكل المصريين، وذلك للوقوف على آخر معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز للمشروع وجودة الأعمال.

من جانبه اشار المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بأن مشروع سكن لكل المصريين هو ضمن مبادرة رئيس الجمهورية من أجل توفير حياة كريمة لكافة المواطنين وهى من المشروعات التي تهتم بها الدولة.

كما أوضح أنه يتم متابعة الأعمال الجارية بالمشروع بصفة دورية للوقوف على حالة جودة الأعمال ونسب الإنجاز للمشروع.

وفى نفس السياق أفاد المهندس إحمد إمام، المعاون الهندسى لرئيس الجهاز، بأن الأعمال تتم على وثاق تام ضمن الخطة المدرجة لتنفيذ الأعمال، كما تم المرور على مشروع منطقة الإسكان المتوسط القرنفل بإجمالي (٩١ عمارة ) بإجمالي ٢١٨٤ وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تصل لنحو ١.٢ مليار جنيه وأن نسب الإنجاز بلغت ( ١٥٪) تقريبا مع قرب البدء به، إلا أن الأعمال تسير بصورة منتظمة.

وتابع مسئولو وزارة الاسكان مشروع سكن لكل المصريين بمنطقة الزهراء التي تضم ٢٠٣ عمارة بواقع ٤٨٧٢ وحدة سكنية وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 2 مليار جنيه.

وأوضح مسئولو وحدة الدعم الفني بأن الأعمال تسير بمعدل يتماشى مع البرامج الزمنية المحددة للمشروع وان نسب الإنجاز تتناسب مع معدلات التنفيذ طبقا للبرامج الزمنية المقررة لإنهاء الأعمال فى مواعيدها المحددة.

سكن لكل المصريين

سكن لكل المصريين

سكن لكل المصريين

سكن لكل المصريين

سكن لكل المصريين

سكن لكل المصريين