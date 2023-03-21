عبداللطيف المناوى: انتخابات نقابة الصحفيين «مشهد طبيعى» لدولة بحجم مصر

قال الكاتب الصحفي عبداللطيف المناوي، رئيس تحرير المصري اليوم، إنّ مشهد انتخابات الصحفيين هو المشهد الذي يجب أن يكون طبيعيًا لدولة مثل مصر، مشددًا على أنّ مصر أكبر كثيرًا من أن تكون مختصرة في تيار أو توجه أو تعبر عن اتجاه واحد أو جهة واحدة.

انتخابات نقابة الصحفيين

وأكد "المناوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن التعدد هو مصدر للقوة وليس للضعف، مشيرًا إلى أن مصر وطن للجميع ووطن كل من يعيش فيه، والدولة بمفهومها العام هي دولة كل المصريين، والجميع شركاء فيها ولهم الحق في أن يفكروا معًا.

الحرية الفكرية

وتابع، أن التفكير الجمعي هو المخرج، وهذه هي الطريقة التي يجب أن تكون طريقًا أساسيًا، لافتًا إلى أنّ الصحافة المصرية تعاني الكثير من المشكلات، مثل القدرة على التكيف مع الأزمة الاقتصاية، ولكن هناك قضايا شديدة الأهمية، مثل قضية الجودة والمهنية والممارسة في إطار قانوني يعطي الحق في المعرفة والمعلومات.

وأوضح أن الصحافة الحقيقية تعتني بالتدريب وتطوير أداء الصحفيين، كما أن القضية الأساسية قضية معيشة الصحفيين ويجب مناقشتها بجدية شديدة ومحاولة إيجاد حل لها، ولكن هذا لا يجب أن يكون بعيدًا عن تحقيق حالة مهنية حقيقية.