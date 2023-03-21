الأربعاء 22 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عبداللطيف المناوى: انتخابات نقابة الصحفيين «مشهد طبيعى» لدولة بحجم مصر

المناوي
المناوي

قال الكاتب الصحفي عبداللطيف المناوي، رئيس تحرير المصري اليوم، إنّ مشهد انتخابات الصحفيين هو المشهد الذي يجب أن يكون طبيعيًا لدولة مثل مصر، مشددًا على أنّ مصر أكبر كثيرًا من أن تكون مختصرة في تيار أو توجه أو تعبر عن اتجاه واحد أو جهة واحدة.

انتخابات نقابة الصحفيين

وأكد "المناوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن التعدد هو مصدر للقوة وليس للضعف، مشيرًا إلى أن مصر وطن للجميع ووطن كل من يعيش فيه، والدولة بمفهومها العام هي دولة كل المصريين، والجميع شركاء فيها ولهم الحق في أن يفكروا معًا.

الحرية الفكرية

وتابع، أن التفكير الجمعي هو المخرج، وهذه هي الطريقة التي يجب أن تكون طريقًا أساسيًا، لافتًا إلى أنّ الصحافة المصرية تعاني الكثير من المشكلات، مثل القدرة على التكيف مع الأزمة الاقتصاية، ولكن هناك قضايا شديدة الأهمية، مثل قضية الجودة والمهنية والممارسة في إطار قانوني يعطي الحق في المعرفة والمعلومات. 

 

وأوضح أن الصحافة الحقيقية تعتني بالتدريب وتطوير أداء الصحفيين، كما أن القضية الأساسية قضية معيشة الصحفيين ويجب مناقشتها بجدية شديدة ومحاولة إيجاد حل لها، ولكن هذا لا يجب أن يكون بعيدًا عن تحقيق حالة مهنية حقيقية.

عبد اللطيف المناوي انتخابات نقابة الصحفيين المشهد السايسي الصحفي النزاهة الانتخابية في المساء مع قصواء

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

العثور على جثة شاب ملقاة بشارع في العجوزة

البلشى: ملف «الصحفيين المؤقتين» فى المؤسسات القومية مفتوح أمام نقابة الصحفيين

أحدث عبارات بوستات تهنئة شهر رمضان الكريم 2023 للأهل والأصدقاء وزملاء العمل

لا يفوتك هذا المساء| «التعليم» تعلق على شائعات ما قبل رمضان.. و«الحياة» تعرض بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح طوال رمضان

الجامعة العربية تدين التصريحات الإسرائيلية العنصرية: «عبثية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

ماجد حبته

زيارة صداقة وتعاون.. وسلام

إسراء شوقي

أمى.. أمانى وسكنى ومسكنى

جمال رشدي

الطفل شنودة ودموع الوطن

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

قانون فك الارتباط.. الكنيست يسمح للإسرائيليين بالعودة لـ4 مستوطنات فى الضفة الغربية

إسرائيل تعلن شروط صلاة الفلسطينيين بالأقصى والزيارة فى رمضان

الاتحاد الأوروبى يعلن استعداده لتهدئة الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل