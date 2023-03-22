الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

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8.8 مليار دولار صادرات مصر من الغاز.. أستاذ هندسة الطاقة يوضح التفاصيل

صادرات مصر من الغاز
صادرات مصر من الغاز

أوضح الدكتور سامح نعمان، أستاذ هندسة الطاقة، تفاصيل ما حققته مصر من صادرات الغاز الطبيعي والمسال والذي وصل إلى 8.8 مليار دولار، قائلاً: "إن مصر شهدت تطورًا كبير جدًا في تصدير الغاز الطبيعي منذ عام 2018". 

وأضاف الدكتور سامح نعمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش، عبر فضائية extra news، أن مصر بدأت عام 2019 في تصدير 1.4 مليون طن من الغاز الطبيعي، وفي عام 2019، صدرت 3.5 مليون طن، وفي عام 2020 صدرت 1.5 مليون طن بسبب جائحة كورونا، وفي 2021م صدرت 6.5 مليون طن، وفي عام 2022م صدرت 8 مليون طن، لافتاً إلى أنه تمت إضافة محطة دمياط لإسالة الغاز، حيث يبلغ إمكانيات هذه المحطة ما يقرب من 5 ملايين طن، وتعتبر أكبر محطة تعمل على مستوى العالم في عدد الساعات، حيث تعمل 360 يومًا في السنة، وإمكانياتها اليومية تتراوح من 750 إلى 770 قدمًا من الغاز يوميًا، وهو ما يعد طفرة كبيرة بالنسبة لتصدير الغاز.

وأوضح الدكتور سامح نعمان، أستاذ هندسة الطاقة، أن هناك ترشيد لاستهلاك الكهرباء، والذي عمل على إضافة كمية من الغاز الطبيعي تمت إسالتها وتصديرها إلى الخارج، مؤكدًا أن محطة دمياط هي المتسببة في رفع نسبة تصدير الغاز الطبيعي.

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