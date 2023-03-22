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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 22-3-2023

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 22-3-2023

زاد البحث عن أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر لمعرفة آخر تطورات المعدن الأصفر الذي يمثل أهمية كبرى لدى المصريين سواء الراغبين في تخزين أموالهم فيه أو المقبلين على الزواج وتبدأ أولى ارتباطهم بشراء "الشبكة".

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 22-3-2023


نوضح لكم في هذا التقرير أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 22-3-2023 بمختلف الأعيرة التي يتواجد بها في السوق المصري.

سعر جرام الذهب من عيار 24

2262.75 بيع
2240 شراء

بزيادة جديدة 22.75 جنيه

سعر جرام الذهب من عيار 22

2074.25 بيع
2053.25 شراء
بزيادة جديدة 21 جنيها

سعر جرام الذهب من عيار 21

1980 بيع
1960 شراء 
بزيادة جديدة 20 جنيها


سعر جرام الذهب من عيار 18

1697.25 بيع
1680 شراء
بزيادة 17.25 جنيه

سعر جرام الذهب من عيار 14

1320 بيع
1306.75 شراء
بزيادة 13.25 جنيه

سعر جرام الذهب من عيار 12

1131.5 بيع
1120 شراء
بزيادة 11.5 جنيه

سعر جرام الذهب من عيار 9

848.5 بيع
840 شراء
بزيادة 8.5 جنيه

سعر الجنية الذهب 

15840 بيع
17210 شراء
بزيادة 160 جنيه


الذهب يحقق مكاسب عالمية

استطاع الذهب تحقيق مكاسب بمقدار 150 دولار تقريبا منذ الإعلان عن انهيار بنك سيليكون فالي،  حيث زاد الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق ليحطم الأرقام القياسية خلال الفترة الأخيرة.

وصعدت أسعار الذهب عالميًا في المعاملات الفورية 0.2%، ليصل لنحو 1982.29 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم في مصر سعر الجنية الذهب سعر جرام الذهب من عيار 14 سعر جرام الذهب من عيار 21 سعر جرام الذهب من عيار 18 سعر جرام الذهب من عيار 24

رئيس التحرير

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